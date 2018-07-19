Siirt Üniversitesi bölgeye uyumlu üzüm yetiştiriyor

Üniversitenin Kezer yerleşkesinde 2014'te Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle kurulan yaklaşık 12 dönümlük bağda, Ziraat Fakültesi öğretim görevlilerince 6 çeşit üzüm ekildi.

Öğretim Üyesi Tuba Bekar, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce DİKA katkılarıyla kurulan 12 dönümlük bağda 2 yıldır ekonomik anlamda yetiştirdikleri ürünlerden verim alındığını söyledi.

Trakya ilkereni, Yalova incisi, yuvarlak çekirdeksiz, horoz karası, red globe ve Hönüsü çeşidi üzümlerini ekerek bölgeye uyumunu test ettiklerini ifade eden Bekar, şöyle konuştu:

"Burada yetiştirdiğimiz üzümler bir adaptasyon denemesidir. Deneme sonucunda elde edilecek veriler doğrultusunda uygun olan çeşitleri bölge halkına tanıtarak ilin ve bölgenin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çiftçilere ileride eğitim vermeyi planlıyorum. Bölgedeki yerli üzüm çeşitlerini ticari değeri yüksek olan ürünleri belirleyerek, Amerikan asma anacı üzerine aşılı fidan üretim tesisi de kurmayı planlamaktayız. 2 sene içinde geleneksel bağcılıktan modern bağcılığa geçiş yapmayı hedefliyoruz."

SİÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü Yusuf Direkçi de merkez ve Kezer yerleşkesi olmak üzere iki noktada satış ofisinin bulunduğunu kaydetti.

Ürettikleri üzümleri SİÜ Döner Sermaye satış ofisinde satışa sunduklarını belirten Direkçi, "Ziraat Fakültesinin ürettiği üzümler 2 liradan satışa sunulmuştur. Eylül ayına kadar hasadı yapılan üzümlerin satışı ofislerimizde devam edecektir. Şu ana kadar 1 ton üzüm hasadı yaptık ve 700 kilogramını satıldı. Amacımız burada vatandaşa hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.