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Zil Kale turistlerin ilgi odağı oldu

Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan ve 14. yüzyılda sarp bir kaya üzerine yapıldığı tahmin edilen tarihi Zil Kale, doğa içerisinde yer alan eşsiz görüntüsüyle Doğu Karadeniz'e gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
19 Temmuz 2018 19:43
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Zil Kale turistlerin ilgi odağı oldu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki Çat Vadisi üzerinde bulunan ve 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan tarihi Zil Kale, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler ile doğa severlerin adeta buluşma noktası haline geldi.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Zil Kale'nin kesin bilgi bulunmamasına rağmen 14. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor.

Denizden 750 metre, Çat Deresi'nden ise yaklaşık 100 metre yükseklikteki, görkemli manzarasıyla ziyarete gelenleri etkilemeyi başaran Zil Kale, 2013 yılında piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun verdiği konserin ardından bilinirliğini daha da artırarak tur şirketlerinin listesinde ilk sıralara girmeye başladı.

Sarp bir kaya üzerine kurulu olan Zil Kale'nin, Osmanlı Devleti'nin bölgeyi fethetmesinin ardından askeri amaçlı kullanıldığı biliniyor. Muhafız binası, şapel ve baş kule bölümlerinin yer aldığı kalede, 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları yapıldı.

Tarihte, Bayburt'a ulaşan önemli bir Ortaçağ kervan yolu üzerinde güvenliği sağlama özelliğiyle yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran Zil Kale, çevresindeki konaklama imkanları, sosyal tesisler, kano ve rafting gibi farklı turizm alternatifleriyle ziyaretçi sayısını artırmayı başardı.

Ailesiyle birlikte Konya'dan Rize'ye gelen ve tarihi kaleyi ziyaret eden Burhan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin doğa harikası olduğunu, yeşil ve maviyi iç içe görmekten büyük keyif aldıklarını söyledi.

Zil Kale'nin bulunduğu konum ve tarihiyle kendilerini etkilediğini anlatan Karakaya, "Tarihinin çok eski olduğunu gördük. Normalde kaleler şehirlerin en yüksek yerlerine yapılır. Ama burada ilk defa farklı bir şekilde doğa içerisinde baş başa olduğunu gördük. Ağırlıklı olarak yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini fark ettik. Bence herkesin burayı en az bir defa mutlaka görmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Adeta kartal yuvası"

Adana'dan gelen Selami Aktay ise yıllardır merak etmesine rağmen bölgeyi ilk defa ziyaret ettiğini belirterek Türkiye'de böyle tarihi ve güzel yerlerin olduğunu görmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Zil Kale'ye bir dahaki ziyaretini mutlaka ailesiyle birlikte yapacağına değinen Aktay, şöyle konuştu:

"Doğal güzellik olarak burası tartışılmaz bir yer. Kale, doğa ile baş başa ve bulunduğu konum nedeniyle adeta kartal yuvası gibi bir yer. Buraya gelmeyi düşünenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu doğal güzellikleri televizyonlardan ve fotoğraflardan seyretmek ile gelip görmek çok ayrı bir olay. Gelip görünce insan sanki doğa ile iç içe kaldığını hissediyor."

Anadolu Ajansı
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