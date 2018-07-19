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Vatandaş Adnan Oktar'ı 13 bin defa şikayet etti

Adnan Oktar'ın yayınlarına ilişkin son 4 yılda vatandaşlardan RTÜK'e 13 bin 313 şikayet iletildi.
19 Temmuz 2018 19:49
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Vatandaş Adnan Oktar'ı 13 bin defa şikayet etti

Hakkında cinsel istismardan şantaj ve askeri casusluğa uzanan çok sayıda suçlamayla yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan, şirketlerine kayyum atanan Adnan Oktar'ın, televizyon kanalı A9 TV üzerinden yaptığı yayınlar da binlerce vatandaşın şikayetine konu oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 1 Haziran 2014-18 Temmuz 2018 tarihleri arasında A9 TV'ye yönelik 13 bin 313 şikayet ulaştı. Bunların 13 bin 85'ini "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programa ilişkin şikayetler oluşturdu.

RTÜK'e ulaşan bu şikayetler en fazla "Genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılık" gerekçesiyle yapıldı. Bu kapsamda kuruma 9 bin 501 şikayet iletildi.

"Program uyarılsın, ceza verilsin, kaldırılsın, kanal kapatılsın" talebinde bulunanların sayısı 4 bin 958 olurken, 2 bin 233 şikayet "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farklılıklarını, toplumda nefret duyguları oluşturacak biçimde kullanmak", 2 bin 76 şikayet "Cinsel içerikli ve müstehcen yayın" gerekçeleriyle Üst Kurula iletildi. Ayrıca doğrudan sunucu ve katılımcılara yönelik 2 bin 6 şikayette bulunuldu.

A9 TV bir ceza daha aldı

Vatandaşlardan gelen şikayetleri de inceleyerek Oktar'ın kanalı A9 TV'ye bugüne kadar en üst orandan 7 kez idari para, 3 kez uyarı ve 5 defa program durdurma cezası uygulayan RTÜK, kanala son cezasını önceki günkü toplantısında kesti.

Üst Kurul toplantısında Oktar'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı bir yayının 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın hizmetleri Hakkında Kanun'da yer alan "Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlal ettiği kanaatine varıldı.

Bu kapsamda, söz konusu yayına ilişkin A9 TV'ye en üst orandan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

"FETÖ'nün metotlarını uygulayabilirler"

Vatandaşlar, RTÜK'e şikayetlerinde ağırlıklı olarak İslam dini ile dalga geçildiği, manevi duyguların istismar edildiği, cinselliğin fazla ön planda tutulduğu, kadın istismarı yapıldığı yönündeki görüşlerini aktararak programların özellikle çocuk ve gençlerin ahlaki ve zihinsel gelişimine zarar verici olabileceğini ifade etti.

Bir vatandaş, kuruma, "Bunların yaptığı yayınlardan şikayetçiyim. İleriki yıllarda FETÖ'nün yaptığı eylem biçimlerini, yöntem ve metotlarını uygulayabilirler. İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bunların incelenmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu adam subliminal mesajlarla kendi adına Mehdilik propagandası yapıyor." tepkisini iletti.

RTÜK'e Oktar'la ilgili, "Bir tane Siyonist, kendini bilmez adam Müslümanlara küfür ediyor. Tüm yayınlarında bizlere hakaret ediyor.", "Dinimizi sömürücü hareketleri var. İnsanları sapkınlığa yönlendiriyor. Çocuklarımıza ve gençlerimize kötü örnek olmaktadır. Bu yayının kaldırılmasını istiyorum.", "Bu kanalda dinimiz istismar ediliyor, gençler üzerinde algı oluşturulmaya çalışılıyor." şeklinde şikayetler de yapıldı.

Bu sürece kadar şikayetlere konu olan yayınlarını cezai yaptırıma uğramamak için genel olarak A9 TV üzerinden değil, televizyonun logosuyla YouTube ve sosyal medya üzerinden yapan Oktar, yakın dönemde RTÜK'ün yaptırımlarının da etkisiyle kanalında kadın program sunucuları ve konuklara yer vermeyip daha çok dini sohbet ve belgesel ağırlıklı yayınlara başlamıştı.

Anadolu Ajansı
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