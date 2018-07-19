1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pamukkale'yi havadan görmek için tatillerini uzatıyorlar

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Pamukkale'de yamaç paraşütü ve sıcak hava balonuna ilgi gösteren yabancı turistler, kentteki konaklama süresini uzatıyor.
19 Temmuz 2018 20:01
Yazdır
Pamukkale'yi havadan görmek için tatillerini uzatıyorlar

Dünyanın dört bir yanından "beyaz cennet" Pamukkale'yi görmek için gelen turistler, bu eşsiz manzarayı yamaç paraşütü ve sıcak hava balonuyla gökyüzünden seyretmek için konaklama sürelerini uzatıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale, beyaz travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle her mevsim turistlere ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Denizli'yi ziyaret eden turistler, özellikle yaz döneminde Pamukkale'ye adeta akın ediyor.

Travertenlerde güneşlenen ve sıcak suda şifa arayan turistler, son dönemde yamaç paraşütü ve sıcak hava balonuyla da keyifli anlar geçiriyor.

Sınırlı sayıdaki uçan balonlarda yer ayırtan turistler, Pamukkale'nin güzelliğini kuş bakışı görme imkanı buluyor. Turistler, geçen yıllara oranla sayısı artan yamaç paraşütü ve sıcak hava balonu uçuşları ile otel rezervasyonlarını 1 günden 2 güne çıkarmaya başladı.

Geçen sene yaklaşık 20 bin yamaç paraşütü atlayışının gerçekleştiği Pamukkale'de, bu sayı giderek artıyor.

Pamukkale'de geçen sene sayısı 2 olan sıcak hava balonu turu, artan talep sayesinde 8'e yükseldi.

Özellikle Çinli turistlerin ilgi gösterdiği Pamukkale'de misafirler, yamaç paraşütü ve sıcak hava balonu uçuşları sayesinde seyrine doyum olmaz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Çinli Ai Ting, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin beyazlığının çok etkileyici olduğunu belirterek, "Yamaç paraşütü ile uçmak harikaydı, bol bol fotoğraf çektim." dedi.

Chen Chi de gökyüzünde güneşin doğuşunu izlemenin çok keyifli olduğunu belirtti.

Yamaç paraşütüne binen Ryo Yun da Pamukkale üzerinde uçmanın fantastik bir duygu olduğunu belirterek, herkesi Denizli'ye davet etti.

Ailesiyle Çin'den gelen Ah Guo ise Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Daha önce buraya gelen arkadaşlarım, sıcak hava balonuna binmemi tavsiye etmişti. Bizde bunun için buradaki konaklama süremizi 2 güne çıkarttık." diye konuştu.

"Pamukkale'yi gökyüzünden görmek inanılmaz bir duygu"

Aishi Chen ise Pamukkale'yi gökyüzünden görmenin inanılmaz bir duygu olduğunu anlattı.

Yamaç paraşütü pilotu Emre Unatkan da turistlerin yamaç paraşütü yaparken çok keyif aldığını dile getirerek, "Burası doğal beyazlığı ve sadeliğiyle çok hoş bir mekan. Gelen misafirlerimizin Pamukkale üzerinde çok keyif aldığını hissedebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı (DENTUROD) Gazi Murat Şen ise Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı bakımından rekor kırmaya devam ettiğini söyledi.

Pamukkale'ye 14 Temmuz Cumartesi günü 13 bin kişinin giriş yaptığını ve tüm yılların gün biletli ören yeri giriş rekorunu Pamukkale'nin yinelediğini belirten Şen, "Pamukkale yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sürdürülebilir turizmin yanında alternatif sıcak hava balonu ve yamaç paraşütüne ilgi arttı. Paraşüt ve balona ilginin artmasıyla günübirlik turlarda artık konaklama süreleri 1 günden 2 güne çıkmış durumda." dedi.

Bir acente firmasının müdürü Muhammet Kaplan da Pamukkale'nin Türkiye turizminin olmazsa olmaz yerlerinden birisi olduğunu belirtti.

Pamukkale'nin 12 ay boyunca turist çeken bir bölge olduğunu aktaran Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pamukkale'de yamaç paraşütü ve sıcak hava balonları Pamukkale turizmine çok büyük katkı sağlıyor. Bu durumlar turistlerin konaklama sürelerini arttırmalarına neden oluyor. Normalde Pamukkale geçiş güzergahı olduğu için 1 gece konaklayan grupların çoğunluğu konaklama sürelerini 2 geceye çıkardı. Bu durumda otellerde doluluk oranını arttırıyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 481 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnşaat halindeki binada çocukların tehlikeli oyunu
19 Temmuz 2018 21:20		 Sağlığına kavuşturduğu kızıl şahini doğaya saldı
19 Temmuz 2018 21:14
Yolda yürürken ayağına bıçak saplandı
19 Temmuz 2018 21:00		 'Delirten' hastalığın devasını aylar sonra Gülhane'de buldu
19 Temmuz 2018 20:54
Gelin damat kavga edince 5 milyon dolarlık düğün iptal oldu
19 Temmuz 2018 20:44		 Çarşaf siparişi verdi, kefen gönderdiler!
19 Temmuz 2018 20:40
Alperen'in babası: Başka Alperenler ölmesin
19 Temmuz 2018 20:37		 Sarıkamış'ın doğası keşfedilmeyi bekliyor
19 Temmuz 2018 20:13
Veliefendi'de yangın
19 Temmuz 2018 20:10		 Osmanlı askerinin emanetine 103 senedir gözü gibi bakıyor
19 Temmuz 2018 20:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Teknik Eğitim mezunları 2018 mühendislik tamamlama eğitiminde en az 5000 kontenjan bekliyor
Ak Partili Vekil: 28 gün askerlik doğru değil, takipçisiyim
OHAL bitti, sakal gitti
OHAL'in son gününde, 3 askeri hakim ihraç edildi, 7'sinin itirazını karara bağlandı
Yıpranma zammı, memurun derece ve kademesini de etkiler mi?
Bostancı: 28 gün askeri değil, teorik eğitim verilecek
OHAL Komisyonu kararı sonrasında, icra müdürü katip yapıldı
20 günlük evli kadın polis intihar etti
Yeni sistemde uyumsuz çalışanlar bir gecede gider
Teröristleri tedaviden 10 yıl hapsi isteniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güldür güldür show 3
iddaacılara alt oyna deyip ortalama 98 sayı yemek 1
Domagoj Vida 3
ıslak mendil 4
bir olmak 2
açılışa özel indirim 2
kadınların kıskançlıklarını zinhar kabul etmemeleri 3
golden state warriors 1
şükrü erbaş 1
sınırlı özgürlük 2
SON İLANLAR
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. Sağlık Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. Sosyal Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. Fen Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yenipazar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Engelli İşçi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora İlanı
DPB Naklen Avukat Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam