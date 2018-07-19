Sarıkamış'ın doğası keşfedilmeyi bekliyor

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesi, zengin florası ve yaban hayatı ile keşfedilmeyi bekliyor.

İlçedeki sarıçam ormanları içerisinde 2 bin ile 2 bin 600 rakımda yetişen rengarenk çiçekler ile yusufçuklar, kelebekler, yaban hayvanları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için görsel şölen sunuyor.

İlçe çevresinde şehir çöplüğüne varmak için ormanlık alandan gelen bozayılara, sıcak havada göletlerde yüzen angutlara rastlamak mümkün.

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ta turizmin yalnızca kış ayları ile sınırlı olmadığını söyledi.

Sarıkamış'ın her mevsim ayrı güzelliklere büründüğünü anlatan Taş, "Yaz mevsimindeyiz ve doğamız rengarenk çiçek ve böceklerle süslenmiş durumda. Ormanlarımız eşsiz güzelliklerinin yanında yaban hayatına da barınma imkanı sunuyor. Bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerimizin mutlaka Sarıkamış'ın doğasını gezip bu zenginlikleri görmesi lazım." ifadesini kullandı.