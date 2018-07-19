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Veliefendi'de yangın
Veliefendi Hipodromu yakınında bulunan metruk bir fabrika binasında yangın çıktı. Çatının tamamına yayılan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Veliefendi Hipodromu yakınında bulunan metruk bir fabrika binasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, hipodrom yakınındaki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının tamamına yayılan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bakırköy, Bayrampaşa, Şişli ve Fatih'ten 15 araçla gelen 60 itfaiye personeli yangına müdahalede bulundu.
Daha önce tekstil atölyesi olarak kullanıldığı belirtilen binadaki yangın, kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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