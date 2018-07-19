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Çocuğa cinsel istismara 22 yıl hapis
Manisa'da görülen iki ayrı davada, çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan biri 22 yıl 6 ay diğeri 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Turgutlu ilçesinde, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan Hasan D'ye (37), 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan D. (37), mağdurun anne ve babası ile taraf avukatları katıldı.
Savunmasının alınmasının ardından, mahkeme heyeti, suçu sabit görülen Hasan D'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
DİĞER SANIĞA DA 22 YIL CEZA
Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesinde aynı heyet tarafından görülen bir başka davada da, tutuklu sanık K.K'ye (17) çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 22 yıl hapis cezası verildi.
Duruşmaya tutuklu sanık K.K, mağdurun anne ve babası ile taraf avukatları katıldı.
K.K, son savunmasının alınmasının ardından "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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