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Balıkesir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kırmızı ışıkta duran otomobile, motosikletin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
19 Temmuz 2018 20:31
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Balıkesir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, E-87 yolunun Ayvalık sınırları içindeki Sarımsaklı sapağında, kırmızı ışıkta duran Sevil Ortaylı (62) yönetimindeki 54 YP 565 plakalı otomobile, Taner Bacak (44) idaresindeki 10 YG 763 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Taner Bacak ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan eşi Dilek Bacak (41) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan iki çocuk annesi Dilek Bacak, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Sevil Ortaylı ise gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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