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'Konut satışlarını düşük faiz ve kampanya artırdı'

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, "Konut satışlarındaki artışta sektörde gerçekleştirilen güç birliği kampanyası etkili oldu. Özellikle konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesi vatandaşı harekete geçirdi." dedi.
19 Temmuz 2018 20:34
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'Konut satışlarını düşük faiz ve kampanya artırdı'

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, haziranda konut satışlarındaki artışta sektörün gerçekleştirdiği güç birliği kampanyasının etkili olduğunu belirterek, konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesinin vatandaşı harekete geçirdiğini bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre ülke genelinde haziranda 119 bin 413 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,2 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 artış gösterdi.

Yaptığı yazılı açıklamada istatistikleri değerlendiren Yetgin, satışlardaki artışta konut sektöründe gerçekleştirilen güç birliği kampanyasının etkili olduğunu bildirdi.

Özellikle konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesinin vatandaşı harekete geçirdiğini vurgulayan Yetgin, "Böylece konut alıcısı, yüzde 0,98 faiz oranına ek olarak sunulan yüzde 20 indirim fırsatını iyi değerlendirdi ve özellikle kredili konut satışlarında artış yaşandı. Tüm bu gelişmeler gayrimenkul sektörüne ivme kazandırdı. Önümüzdeki süreçte, konut kredilerinde düşük faiz ortamının oluşması sektördeki sürdürülebilir büyümeyi destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

"Satışlar ekonomiye de canlılık sağlıyor"

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ise düzenlenen kampanyanın, sektöre hem de ülke ekonomisine oluşturduğu katma değeri bugün açıklanan haziran ayı konut satış rakamlarıyla gördüklerini bildirdi.

Bu kampanyanın sadece gayrimenkul sektörüne değil, ekonomiye de kısıtlı zamanda canlılık sağladığını aktaran Kabadayı, şunları kaydetti:

"Genele baktığımızda ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 arttı, sadece haziranda 57 bin 64 konut ilk defa satıldı. Ayrıca yabancılara yapılan konut satışlarında da bir önceki yıla göre yüzde 84'lük bir artış yaşanmıştır. Bu veriler her zaman söylediğimiz gayrimenkule talebin canlılığını koruduğunu ve tüketicinin fırsat oluştuğunda derhal alıma geçtiğini göstermiştir. Seçim akabinde istikrarın devam edecek olmasıyla beraber önümüzdeki dönemde ekonomi çarkları daha hızlı dönecek ve bu yılda geçtiğimiz yıllardaki konut satış rakamlarını yakalayacağımızı öngörüyoruz."

Anadolu Ajansı
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