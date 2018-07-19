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Alperen'in babası: Başka Alperenler ölmesin

İzmir'de 3 yaşındaki Alperen Sakin'in okulda servisinde unutularak hayatını kaybetmesine ilişkin davayla ilgili acılı aile, verilen kararın emsal olmakla beraber istinaf mahkemelerine başvuracaklarını açıkladı.
19 Temmuz 2018 20:37
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Alperen'in babası: Başka Alperenler ölmesin

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Sakin Ailesi, istinaf mahkemesine başvurarak mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı. 'Başka Alperenler ölmesin' diyen baba Serkan Sakin, "Bizi bu süreçte yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. 'Benim de evladım var' diyerek mahkemelerde bizi destekleyen onlarca aile vardı. İlk duruşmadan beri 'Burası Muz Cumhuriyeti değil. Buranın bir adaleti var' demiştim. Adalete güvendiğimizi hep söyledik. Gereken ceza alınmadı. Hakkımızı istinaf mahkemesinde aramaya devam edeceğiz. Bundan sonra başka Alperenler ölmesin diye mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu karar bir emsal olsun ve hiç kimse çocuklara zarar verme hakkını kendinde bulmasın" ifadelerini kullandı.

"Mücadelemiz sürecek"

Duruşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne Buket Sakin ise, "Çok mutluyum çünkü suçlular hapishanede kalmaya devam edecekler. Bu çok güzel bir ilk adım oldu. Fakat bu cezalar yeterli değil. Karar ne olursa olsun Alperen'im geri gelmeyecek biliyorum. Bundan sonra başka Alperenler ölmesin diye bir emsal karar verildi. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

"İçimiz bir nebze rahatladı"

Sakin ailesinin avukatı Onur Keleş ise istinaf mahkemesine itiraz edeceklerinin altını çizerek, "Başından sonuna kadar duruşmayı takip eden basın çalışanlara ve aileyi yalnız bırakmayan STK'lara teşekkür ediyoruz. Birinci aşama tamamlandı. Yerel mahkeme aşamasında verilebilecek cezanın daha yüksek olabileceğini düşünerek itiraz edeceğiz. Verilen hükmün bilinçli taksirden olması içimizi bir nebze olsa rahatlatsa da adaletin yetince sağlandığını düşünmüyoruz. Bu konuda istinaf mahkemesine gerekli itirazları yapacağız. Herhangi bir indirim uygulanmamasını yerinde bulmaktayız" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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