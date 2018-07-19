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Gelin damat kavga edince 5 milyon dolarlık düğün iptal oldu

Antalya'da yapılması planlanan bugüne kadarki en görkemli Hint düğünü, gelin damat kavgası yüzünden iptal edildi. Britney Spears'ın sahne alacağı düğünün bütçesi 5 milyon dolardı
19 Temmuz 2018 20:44
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Gelin damat kavga edince 5 milyon dolarlık düğün iptal oldu

Görkemli düğün törenlerini seven Hintli aileler, milyon dolarlık organizasyonlar için Antalya'yı tercih ederken, Turizm şirketi yöneticisi Bünyat Özpak, 2014 yılından itibaren ciddi bir tanıtım atağı yaptıklarını vurguladı. Özpak, 2018'de 15 düğün ile rekor kıracaklarını belirterek "2019 hedefimiz 30 Hint düğünü yapmak" dedi.

GELİN DAMAT KAVGA ETTİ, DÜĞÜN İPTAL

Özpak, Hint bir gelin damatla düğün öncesi yaşadıkları krizi ise şöyle anlattı:

"Bu yıl Antalya'da şimdiye kadarki en büyük Hint düğününü gerçekleştirecektik. Öyle ki, düğünde Britney Spears sahneye çıkacaktı. Sanatçıyla sözleşme de yapıldı. Ancak düğün yaklaşırken, gelinin bir akrabası hayatını kaybetti. Yas nedeniyle düğün ertelendi. Ardından bu kez de gelin ile damat kavga edip ayrıldı. Tüm çalışmalarımız boşa gitti."

İptal edilen düğünün maliyetinin 5 milyon doları bulduğu öğrenildi. Genellikle 400 ile 1000 davetli arasındaki büyüklüklerde düğünler yapıldığını söyleyen Özpak, konukların da ortalama üç gece dört gün konaklandığını belirtti. Özpak, düğün bütçesinin 500 bin dolardan başlayıp 4 milyon dolara kadar çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Tavan fiyat yok. Yapılabilecekler sadece hayal gücüyle sınırlı. Hindistan'da düğün organizasyonlarını planlayan büyük firmalarla birlikte çalışıyoruz. Onların düğünle ilgili taleplerini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Kapadokya'dan getirdiğimiz balonu gelin arabası yapmıştık."
Sabah
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