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Şener Şen'in yeğenini Adnan Oktar evlendirmiş

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alındığı ortaya çıkan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun Oktar tarafından grup içinden evlendirildiği öğrenildi.
19 Temmuz 2018 20:47
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Şener Şen'in yeğenini Adnan Oktar evlendirmiş

Bir hafta önce 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda yeni gelişmeler çıkmaya devam ediyor. Operasyonun ilk gününde Kandilli'deki villada gözaltına alınan Aslı Süme Efeoğlu ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

OKTAR EVLENDİRMİŞ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, uzun süredir Oktar'ın yanında yer aldığı öğrenilen Efeoğlu'nun, grup içinde evlilik yaptığı belirtildi.

İddialara göre Aslı Süme Efeoğlu, Adnan Oktar'ın talimatı ile Oktar'ın önemli adamlarından Hakan Efeoğlu ile evlendirildi. Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başlatılan soruşturmada Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkmış, 187'si gözaltına alınmıştı.

Hakan Efeoğlu'nun da hakkında gözaltı kararı olduğu ve operasyon sırasında adresinde bulunamadığı öğrenildi. Oktar tarafından hukuk işlerinde görevlendirildiği, dilekçeler ve Adnan Oktar adına makaleler yazdığı öne sürülen Efeoğlu polis tarafından aranıyor.

Operasyonda gözaltına alınan Aslı Süme Efeoğlu'nun ise Adnan Oktar grubunda yönetici bacı olduğu, bacılar ve kız kardeşler grubunun tamamından sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Adnan Oktar'ın üyeleri gruba bağlı kalmaları için usulen evlendirdiği, çiftlerin birlikte yaşamadığı öne sürülmüştü.

MİRAS KALACAK KIZLAR HEDEFTİ

Adnan Oktar'ın eski müridlerinden ve soruşturmada müşteki olan Ümit Kuruca, Oktar'ın yaptırdığı evliliklerle ilgili konuştu. Kuruca, Oktar'ın evlilikler için zengin aile çocuklarını seçtiğini belirterek " Aileden böyle miras kalacak kızlar evlilik için seciliyordu. Bunlar sadece kağıt üzerinde nikahlanıyor. Miras kalırsa hemen alınması için resmi nikah kıydırıyordu. Böylece ailesi karşı çıkanca kız "ben evliyim siz karışmayın" diyebiliyordu.Yani evlilikler hep usulen yapılıyor " dedi.
Habertürk
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