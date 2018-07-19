1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alarm çalınca panikleyen hırsız bakın ne çaldı!

Karaman'da camını kaldırım taşıyla kırarak girdiği emlak ve kuyumculuk dükkanında alarmın çalması üzerine panik yapan hırsız, tezgahın altında bulunan altınların yerine bozuk paraları alarak kaçtı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
19 Temmuz 2018 20:50
Yazdır
Alarm çalınca panikleyen hırsız bakın ne çaldı!

Olay, saat 01.30 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 7. Sokak No 20'de meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tanınmamak için montunun kapüşonunu kafasına geçiren hırsız, yol kenarından aldığı kaldırım taşıyla emlak ve kuyumculuk yapan iş yerinin önce kapı camını kırdı. Daha sonra vakit kaybetmeden içeriye giren hırsız, biranda alarmın çalması üzerine panik yaparak tezgahın altındaki altınları görmedi ve kasa üzerindeki yaklaşık 170 lira olduğu tahmin edilen bozuk paraları alarak hızla kaçtı.

Alarm şirketinin durumu polise bildirmesi üzerine emlak ve kuyumculuk dükkanına gelen ekipler iş yeri kapı camının kırık olduğunu gördü. Bunun üzerine hırsızlık olayının yaşandığı iş yerine olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Olay yeri inceleme ekibi, hırsızın temas ettiği kapı ve kasa çevresinde parmak izi çalışması yaptı.

Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalayabilmek için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 556 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eşi, baldızı ve kayınpederini öldüren sanığa 4 kez müebbet
19 Temmuz 2018 22:27		 Şehit polisin eşi: Mağdurum ve çocuklarım mağdur
19 Temmuz 2018 22:24
Cinayet zanlısı baba ve oğlu yakalandı
19 Temmuz 2018 21:17		 Adnan Oktar grubuna 17 yaşında giren kadından şok ifadeler
19 Temmuz 2018 21:04
Düğün günü eşini neden öldürdüğünü böyle anlattı
19 Temmuz 2018 20:57		 Şener Şen'in yeğenini Adnan Oktar evlendirmiş
19 Temmuz 2018 20:47
Üniversiteli Feray'ın ölümüne ilişkin savcı mütalaasını verdi
19 Temmuz 2018 19:19		 Öldürdükleri adamı işte böyle taşımışlar!
19 Temmuz 2018 19:13
Karı-koca gasptan gözaltına alındı
19 Temmuz 2018 19:10		 Adnan Oktar ile ilgili sevk yazısında dikkat çeken detaylar
18 Temmuz 2018 23:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Teknik Eğitim mezunları 2018 mühendislik tamamlama eğitiminde en az 5000 kontenjan bekliyor
Ak Partili Vekil: 28 gün askerlik doğru değil, takipçisiyim
OHAL bitti, sakal gitti
Yıpranma zammı, memurun derece ve kademesini de etkiler mi?
OHAL'in son gününde, 3 askeri hakim ihraç edildi, 7'sinin itirazını karara bağlandı
OHAL Komisyonu kararı sonrasında, icra müdürü katip yapıldı
Bostancı: 28 gün askeri değil, teorik eğitim verilecek
20 günlük evli kadın polis intihar etti
Yeni sistemde uyumsuz çalışanlar bir gecede gider
Yıpranma süresi düzenlemesi geçmişi kapsar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
açılışa özel indirim 2
Nemanja Bjelica 1
bir erkeğe hediye seçmenin zorluğu 3
çok ve boş konuşan tip 3
sude 2
sofestai 2
her işi kendi yapan müdür 4
şarkı paylaşmak 7
bir okur aynı zamanda bir gezici kütüphanedir 1
dünya fenerbahçeliler günü 1
SON İLANLAR
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. Sağlık Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. Sosyal Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. Fen Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yenipazar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Engelli İşçi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora İlanı
DPB Naklen Avukat Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam