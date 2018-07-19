|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Yolda yürürken ayağına bıçak saplandı
Kırıkkale'de alışveriş sonrası evine giden genç kızın poşetindeki meyve bıçağı ayağına saplandı.
Kırıkkale'de Şule A. isimli genç kız alışveriş sonrasında Hüseyin Kahya Mahallesi İzmir Caddesi'nde yürüdüğü sırada elindeki poşetin içindeki meyve bıçağının ayağına saplanması sonucu yaralandı.
Sol bacağında kesi oluşan genç kızın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişerek kızı sakinleştirdi. Daha sonra olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız, bir süre sedye ile taşındıktan sonra ambulansla
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu haber 1,003 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI