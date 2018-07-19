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Akıncı'da yakalanan SAT'çıların yargılandığı davada ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 6 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılanmasına devam edildi.
19 Temmuz 2018 21:24
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Akıncı'da yakalanan SAT'çıların yargılandığı davada ara karar

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, şehit yakınları ve gaziler ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümüne, eski astsubay İrfan Altuntaş'ın çapraz sorgusuyla devam edildi.

Altuntaş, hakkındaki FETÖ üyesi olduğuna dair tanık beyanlarını reddettiğini belirterek, hayatının hiçbir döneminde bu örgütün okul, yurt ve dershane gibi eğitim merkezlerine gitmediğini savundu.

Soru üzerine, nöbet tuttuğu Akıncı Lojman Nizamiyesi önünde toplanan vatandaşların üzerine ateş etmediğini ileri süren İrfan Altuntaş, orada vurulan vatandaşlara başka kişilerce ateş edildiğini iddia etti.

Sanık avukatları da dava dosyasının daha önce yargılandıkları Akıncı Üssü davasıyla birleştirilmesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından Mahkeme Başkanı Selfet Giray, cumhuriyet savcısına mütalaasını açıklaması için söz verdi. Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Duruşmaya verilen kısa aranın ardından ara kararını açıklayan heyet, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile kuvvetli suç şüphesinin varlığını gerekçe göstererek, sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının dosyanın Akıncı Üssü davasıyla birleştirme talebinin sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından değerlendirilmesine hükmetti.

Davanın görülmesine 6 Eylül'de devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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