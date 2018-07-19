|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ordu'da pat pat devrildi: 1 ölü
Ordu'da seyir halindeyken devrilen tarım aracı 'pat pat'ın altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesi Meşebükü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Peynir (60) idaresindeki pat pat olarak tabir edilen tarım aracı ile fındıklık bahçesinde devrildi. Tarım aracının altında kalan Mehmet Peynir olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, savcının incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Peynir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu haber 934 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI