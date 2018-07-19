1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Günde bir aspirinin faydası kiloya bağlı

Günde bir aspirinin bazı rahatsızlıkların önlenmesindeki faydasının aspirinin dozu ve hastanın kilosuna bağlı olduğu bildirildi.
19 Temmuz 2018 22:04
Yazdır
Günde bir aspirinin faydası kiloya bağlı

Günde bir aspirinin bazı rahatsızlıkların önlenmesindeki faydasının kiloya bağlı olduğu bildirildi.

Sonuçları "Lancet" dergisinde yayımlanan, rastgele 10 çalışmanın verilerinin incelendiği araştırma, aspirinin dozu ve hastanın kilosunun, sonucu önemli biçimde etkilediğini gösterdi.

Araştırmada, günde 75 ila 100 miligram aspirinin, 70 kilonun altındaki kişilerde kardiyovasküler rahatsızlık olasılığını yüzde 23 oranında düşürdüğü ancak 70'in üzerindeki kilolarda etkisinin olmadığı gözlendi.

Kilosu 70'ten fazla olanlarda, günde 325 ile 500 miligram arasındaki dozların kardiyovasküler rahatsızlık riskini azalttığı belirtildi.

Yine 70'in altındakilerde düşük, 70-79 kilo aralığında yüksek dozda aspirinin kalın bağırsak kanseri olasılığını düşürdüğü, 79'un üzerindeki kilolarda ise böyle bir etkinin söz konusu olmadığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,168 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
1 milyon Afrikalıya katarakt ameliyatı yapılacak
19 Temmuz 2018 22:10		 Çok çocuk sahibi kadınlarda bu risk daha yüksek
19 Temmuz 2018 22:07
Cerrah eliyle 'hacamat' hastalara güven veriyor
19 Temmuz 2018 22:00		 Saçınızın yüzde 10'undan fazlası dökülüyorsa dikkat
19 Temmuz 2018 21:57
Yılanın ısırdığı yeri kesmeyin, emmeyin
19 Temmuz 2018 16:58		 Devlet organ naklinde kesenin ağzını açtı
19 Temmuz 2018 08:20
Balık yağı takviyesi kalp için sanıldığı kadar faydalı değil
18 Temmuz 2018 21:54		 Tütünle mücadelede yeni yöntemler
18 Temmuz 2018 21:24
D vitamini için günde 15 dakika yeter
18 Temmuz 2018 21:20		 Sağlıklı yaşam için 'iki öğün' önerisi
18 Temmuz 2018 21:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Teknik Eğitim mezunları 2018 mühendislik tamamlama eğitiminde en az 5000 kontenjan bekliyor
Ak Partili Vekil: 28 gün askerlik doğru değil, takipçisiyim
OHAL bitti, sakal gitti
Yıpranma zammı, memurun derece ve kademesini de etkiler mi?
OHAL'in son gününde, 3 askeri hakim ihraç edildi, 7'sinin itirazını karara bağlandı
OHAL Komisyonu kararı sonrasında, icra müdürü katip yapıldı
Bostancı: 28 gün askeri değil, teorik eğitim verilecek
20 günlük evli kadın polis intihar etti
Yeni sistemde uyumsuz çalışanlar bir gecede gider
Yıpranma süresi düzenlemesi geçmişi kapsar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gareth southgate 1
90 5 de gol yemek 2
ısparta 1
Ekonomik bunalım 3
sessiz bekleyiş 5
doksanıncıköyden 1
çok ve boş konuşan tip 3
bedelli askerlik 12
siyah 4
güle güle 3
SON İLANLAR
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. Sağlık Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. Sosyal Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. Fen Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yenipazar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Engelli İşçi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora İlanı
DPB Naklen Avukat Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam