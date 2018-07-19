Gezegenin yıldız tarafından yutuluşu ilk kez kaydedildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'dan yapılan açıklamada Chandra X-Işını Teleskobu'nun, Dünya'dan 450 ışık yılı ötedeki "RW Aur A" yıldızı çevresinde bir başka gezegen veya gök cisimiyle çapıştığı anlaşılan genç yıldızın enkazının yıldız içinde yok oluşunu kayda aldı.

RW Aur A, 1937'de keşfedilmesinden bu yana parlaklığındaki değişkenlik nedeniyle gök bilimcilerin ilgisini çekiyordu. Araştırmacılar ilk yıldızın parlaklığındaki azalmanın sebebini somut olarak tespit etmeyi başardı.

Araştırmaya önderlik eden Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne (MIT) bağlı Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırması Enstitüsünden araştırmacı Hans Moritz Guenther, "Bilgisayar simülasyonları gezegenlerin genç yıldızların içine düşebileceğini gösteriyordu ancak bu durumu daha önce hiç gözlemleme olanağı bulamamıştık. Eğer X-ışını verilerini yorumlama tarzımızda bir hata yoksa ilk defa bir genç bir yıldızın gezegen veya gezegenleri massettiğini kayda geçirmiş oluyoruz." dedi.

Araştırmacılar en az biri büyük bir yıldız olan 2 gök cisminin çarpışmasıyla oluşan kalın toz ve gaz bulutunun yıldızın parlaklığındaki azalmaya sebep olduğunu düşünüyor.