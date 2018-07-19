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Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü değişti

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü olarak görevini yürüten 3.sınıf emniyet müdürü Mehmet Tekin, Yüksek Değerlendirme Kurul Kararı, İçişleri Bakanlığının 6 Temmuz 2018 tarihli Olurları ile 2.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek, Edirne İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.
19 Temmuz 2018 22:20
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Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü değişti

2. Sınıf Emniyet Müdürü olan Mehmet Tekin, Valilik Makamının 18 Temmuz 2018 tarihli olurları ile Edirne ili Keşan ilçesine Keşan İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Keşan İlçe Emniyet Müdürü olarak görevini yürütecek olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Tekin'in yerine ise, daha önceden İpsala Kara Hudut Kapısı Şube Müdürü olarak görev yapan Edirne İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Göksel Demiralp atandı.
İhlas Haber Ajansı
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