Şehit polisin eşi: Mağdurum ve çocuklarım mağdur

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Ergin, tutuksuz sanık Murat Koca ve avukatları ile şehit polis memurunun eşi Hülya, çocukları Kerem, Şimal, Nehir Gülay ve avukatları katıldı.

Duruşmaya Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan tutuklu sanık Ergin, yaptığı savunmada, diğer sanık Murat Koca'nın hakkındaki beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Olay günü Koca ile birlikte alkol aldıklarını anlatan sanık, şunları kaydetti:

"Büfeye kadar aracı ben kullandım. Sonrasında Trabzon'a doğru giderken 'İlerde trafik kontrolü var' dedim. O da 'Bir şey olmaz' dedi. Arabayı sağ şeritten sol şeride döndürdü. 3 tane polis vardı. Bir tanesi koştu, arabanın önüne atladı. Ben de 'Ne yaptın, dur abi, polise vurdun' dedim. O da 'Yok polise vurmadık, duvara vurduk' dedi. Daha sonra Süleymaniye Mahallesi'ne gittik. Polisler gelip bizi aldı. Aracı kullanan ben değildim. Ben polise çarpmadım. Bu konuda suçsuzum. Polis yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Murat Koca ise Ergin'in taksici olduğunu ve olay günü kendisini ücret karşılığı gezdirmesini istediğini söyledi.

Ergin'in aracı olmadığını öğrendiğinde kendi aracını kullanmasına müsaade ettiğini aktaran Koca, aracını Ergin'e verip alkol almaya başladığını anlattı.

Bu sırada Ergin'in de alkol aldığını ileri süren Koca, "Alkolden gözlerim kapanıyordu. Sürekli dalıyordum. Çarpma sesiyle uyandım. Selçuk'u tuttum. 'Neye çarptın, dur' dedim. El frenini çektim, hangi elim olduğunu hatırlamıyorum. Araba durmadı. Biraz daha gitti. Süleymaniye Mahallesi'nde durduk. Dalıyordum. Kafamı kaldırdığımda Selçuk Ergin arabanın önündeydi ve elleri kafasındaydı. Ben de yanına gittim. Arabanın masrafı nedeniyle ağladığını düşünerek kalk dedim. Döndüm direksiyona oturdum. Polise çarptığımızdan haberim yoktu." şeklinde beyanda bulundu.

- "Bizi mağdur durumda bıraktılar"

Duruşmada tanıkların ardından söz alan şehit polisin eşi Hülya Gülay da eşini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Asıl suçlunun bulunmasını isteyen Gülay, "Bizi mağdur durumda bıraktılar. Hem trafik terörü hem de alkollüyken araç kullanmışlar. Başka canlara zarar gelmez umarım. Şikayetçiyim. Kesinlikle suçlunun bulunmasını istiyorum. Mağdurum ve çocuklarım mağdur." ifadelerini kullandı.

Hülya Gülay'ın avukatı Banu Erener de sanıkların her ikisinin de suçu birbirine attıklarına işaret ederek, delil karatma şüphesiyle her iki sanığın da tutuklu yargılanmasını istedi.

Sanık Koca'nın avukatı Kerim Özel, müvekkilinin beraatini, sanık Ergin'in avukatı Ali Haydar Dereli ise müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti aranın ardından sanıklar Ergin'in tutukluluk halinin, Koca hakkındaki adli kontrolün devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Trabzon-Gümüşhane karayolundaki Oltanbey Mahallesi Balyemez Konağı uygulama noktasında, 2 Kasım 2017'de, 47 yaşındaki polis memuru Olgun Gülay, "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Olayın ardından kaçan otomobilde bulunan ve alkollü oldukları tespit edilen Murat Koca ve Selçuk Ergin, polis ekiplerince gözaltına alınmış, aracı kullandığı öne sürülen Koca tutuklanmış, Ergin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yeni deliller ışığında Koca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, olay anında yanında bulunan Ergin aracı kullandığı iddiasıyla tutuklanmıştı.