|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi
Hakkari'de, Çaltıkoru Jandarma Karakol Komutanlığınca hazırlanan 9 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki Türk bayrağı, törenle göndere çekildi.
Merkeze bağlı Çaltıkoru Jandarma Karakol Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile askerler katıldı.
Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 9 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki dev Türk bayrağı, 25 metre yüksekliğindeki direğe çekildi.
Büyüklüğü ile dikkati çeken bayrak, birçok noktadan rahatlıkla görülebiliyor.
Bu haber 1,115 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI