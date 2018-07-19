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Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi

Hakkari'de, Çaltıkoru Jandarma Karakol Komutanlığınca hazırlanan 9 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki Türk bayrağı, törenle göndere çekildi.
19 Temmuz 2018 22:30
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Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi

Merkeze bağlı Çaltıkoru Jandarma Karakol Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile askerler katıldı.

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 9 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki dev Türk bayrağı, 25 metre yüksekliğindeki direğe çekildi.

Büyüklüğü ile dikkati çeken bayrak, birçok noktadan rahatlıkla görülebiliyor.
Anadolu Ajansı
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