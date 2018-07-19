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Sünnet yatağı süsleme geleneği mesleği oldu

Sünnet yatağı süsleme geleneğini mesleğe dönüştüren Bursa'da yaşayan 34 yaşındaki Zeynep Şirin, ekmeğini bu işten çıkarıyor.
19 Temmuz 2018 22:37
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Sünnet yatağı süsleme geleneği mesleği oldu

Bursa'da yaşayan 34 yaşındaki Zeynep Şirin, yüzyıllardır devam eden sünnet yatağı süsleme geleneğini meslek edindi.

Mesleği annesinden öğrenen Şirin, okulların kapanmasıyla yoğunlaşan sünnet törenleri nedeniyle artan talebe yetişmek için günler sonrasına randevu veriyor.

Ferforje, tül, inci, led ışık ve yapma çiçek gibi materyaller kullanılarak modele göre 1-5 saatte hazırlanan sünnet yataklarının süsleme ücreti, 400 liraya kadar çıkabiliyor.

Şirin, annesi kalp krizi geçirdikten sonra onun yaptığı yatak süsleme işini devraldığını söyledi.

Zamanla mesleği geliştirdiğini ifade eden Şirin, "İnternet ortamı yokken gelip görüp öyle karar veriyorlardı veya telefondan resim göstererek ilerliyorduk. İnternet kullanımı yaygınlaştıkça bu ortamda gördükleri ve beğendikleri modelleri göstererek talepte bulunmaya başladılar. Böyle böyle modellerimizi geliştirdik. Şu anda yurt içi ve yurt dışı çalışıyoruz." dedi.

Şirin, yatak süsleme sürecinin modele bağlı olarak değiştiğine işaret ederek, "Kimisi tüllü modeller kimi de eski usul yemenilerle yapılan yataklardan istiyor. Modele göre bir saat sürdüğü de oluyor 5 saat sürdüğü de. Hazır modellerimizi kiralayıp kendi kurup süsleyen müşterilerimiz de oluyor." diye konuştu.

Yataklar sünnet düğününden bir hafta önce süsleniyor

Okullar tatile girdikten sonra işlerinin yoğunlaştığını anlatan Şirin, şöyle devam etti:

"Sünnet sezonu okullar kapanınca açılıyor. Aileler, akrabaları gelebilsin diye yaz sezonunu tercih ediyor. Biz bir hafta öncesinden yatak kurulumunu yapıyoruz. Yatak görmeye gelenler oluyor. Genelde kurulumdan bir hafta sonra tekrar yatağı toplamaya geliyoruz."

Şirin, şehirde yaşayanların daha modern düşündüğünü ve sadece bir cibinlikle süslemeyi tamamladıklarını, yatak süslemesi geleneğinin genelde köylerde devam ettiğini, bu nedenle taleplerin de daha çok köylerden geldiğini dile getirdi.

Süslemeyi yaparken farklı materyaller kullandıklarını aktaran Şirin, "Çocuğun kaftanının renginden tutun da odadaki mobilyanın desenlerine kadar her şey yaptığımız modeli ve rengini etkiliyor. Anneler, 'Benim konseptim altın rengi olsun', 'Gümüş rengi yapalım' gibi taleplerde bulunuyor. Onların talepleri doğrultusunda yatak ferforjesi, tüller, kumaşlar, inciler, led ışık ve yapma çiçekler kullanarak yatakları süslüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirin, yatak süsleme fiyatlarının 50 liradan başladığını, 400 liraya kadar çıktığını, çift kişilik yatak süslemelerinde fiyatın biraz daha arttığını sözlerine ekledi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Mine Canıtez ise oğullarının sünnet düğünü öncesinde, köylerinde süregelen bir geleneği devam ettirmek için yatak süslettiğini söyledi.

Oğulları için güzel bir hatıra olmasını umduğunu belirten Canıtez, bir hafta boyunca "yatak görmesi" adeti sebebiyle akraba ve komşularının evlerine gelerek sünnet yatağına bakacaklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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