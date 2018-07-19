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Arap turistlerin yeni gözdesi 'Güzelyayla'

Trabzon şehir merkezine 50, Maçka ilçesine ise 24 kilometre uzaklıkta, Zigana Dağı eteklerinde bulunan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Güzelyayla, Arap turistlerin gözdesi haline geldi.
19 Temmuz 2018 22:40
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Arap turistlerin yeni gözdesi 'Güzelyayla'

Trabzon'un Maçka ilçesinde, Zigana Dağı eteklerinde bulunan ve doğal güzelliklerinin yanı sıra alternatif turizm seçenekleriyle de dikkati çeken Güzelyayla, özellikle Arap turistlerin ilgi odağı oldu.

İl merkezine 50, Maçka ilçesine ise 24 kilometre uzaklıkta yer alan Güzelyayla, dört mevsim doğaseverleri ağırlıyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin tercihlerinde ilk sırayı alan Güzelyayla, çam ağaçlarının içindeki deresi, göleti, at çiftliği ve alabalık tesisiyle de misafirlerine görsel şölen sunuyor.

Yöreye gelen turistler hem doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor, hem de göletten alabalık tutmanın keyfini yaşıyor.

Çevreyi atla gezme imkanı bulan turistler, trekking, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, zipline ve foto safari gibi farklı etkinlikler de yapabiliyor.

Özellikle Körfez ülkelerden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, son yıllardaki ilgi dolayısıyla turizmde yeni bir destinasyon haline gelen Güzelyayla, konaklama olanakları ve yöre mutfağıyla da adından söz ettiriyor.

Koçhan: "Önemli bir turizm merkezi"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maçka'nın tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra doğası ile önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

İlçenin her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını vurgulayan Koçhan, Maçka'nın yaylaları, korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarıyla bölge ve ülke turizmine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Koçhan, Güzelyayla'nın da bu kapsamda ön plana çıktığına dikkati çekerek, "Özellikle Arap turistlerimiz bu bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Yöreye gelen turistlerimiz göletten balık tutabiliyor, çevreyi atla gezebiliyor, zipline, trekking ve yamaç paraşütü yapabiliyor. O nedenle Güzelyayla son yıllarda turizm aktiviteleriyle adından söz ettirmeye başladı." dedi.

Yöreye gelen turistlerin at ile gezintiye yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Koçhan, şunları kaydetti:

"Körfez ülkelerden gelen turistler için özellikle çevreyi at ile gezmek ve göletten alabalık tutmak, vazgeçilmez etkinlikler haline geldi. Bu durum da yörenin turizm potansiyeline olumlu yansıdı. İlgiden memnunuz. Bu potansiyelin giderek daha da artacağına ve Güzelyayla'nın turizmde daha da ön plana çıkacağına inanıyoruz."

Yıldırım: "Araplar 'kendin tut, kendin ye' aktivitesini sevdi"

Güzelyayla'da alabalık tesisi bulunan Mehmet Yıldırım da, turistlere çeşitli aktiviteler sunduklarını söyledi.

Turistlere, yiyecekleri alabalıkları göletten tutma fırsatı verdiklerini anlatan Yıldırım, "Çocukluğum burada geçti ve küçük yaştan itibaren alabalık tutuyorum. İstedim ki şehirdeki insanlar da turistler de bu zevki yaşasın. İlk başladığımda bu kadar yoğun ilgi olacağını beklemiyordum ama şimdi bambaşka bir noktaya geldik. Buraya gelen vatandaş artık balık tutmadan gitmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, tesise yaz aylarında özellikle Arap turistlerin ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Araplar 'Kendin tut, kendin ye' aktivitesini sevdi. Bunun dışında tesisimizde at çiftliğimiz bulunuyor. Turistlerin bir diğer vazgeçemedikleri etkinlik, at üzerinde Güzelyayla gezintisi. Ona da ilgi sevindirici boyutta. Yıl sonuna kadar turizm potansiyelimizin daha da artacağına inancımız tam." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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