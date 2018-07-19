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Hasta bebeğe hemşire ve doktorlar sahip çıktı

Suriye'de beslenme bozukluğu bulunan ve zatürreye yakalanan 10 aylık Hasan Cuma'ya, tedavi için getirildiği Kilis'teki sağlık çalışanları sahip çıkarak, hem tedavisini hem de bakımını üstlendi.
19 Temmuz 2018 22:44
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Hasta bebeğe hemşire ve doktorlar sahip çıktı

İç savaşın yaşandığı Suriye'de beslenme bozukluğu bulunan ve zatürreye yakalanan 10 aylık Hasan Cuma'ya, tedavi için getirildiği Kilis'teki sağlık çalışanları sahip çıktı.

Hasan bebek, Suriye'de bir hastanedeki ilk müdahalenin ardından Türkiye'ye getirilerek Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastalığı nedeniyle kısmen yeme içme yetisini kaybeden bebek, doktorlarının çabasıyla yaşam savaşını kazandı.

Anne ve babası yanında olmayan Hasan bebek için hastane çalışanları da seferber oldu. Sağlık hizmeti verdikleri bebeğe hem annelik hem babalık yapan sağlık çalışanları, Hasan'ın süt, mama, bez, oyuncak ve kıyafet gibi her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Kilis Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Saltuk Buğra Böke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta, kendilerine getirildiğinde genel durumumun ciddi olduğunu ancak uyguladıkları tedavi sonrası her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Uygulanan tedavi sayesinde bebeğin sağlık sorunlarının büyük ölçüde giderildiğini anlatan Böke, "Hastamızın önemli oranda beslenme bozukluğu vardı ancak biz burada tedarik ettiğimiz mama ve antibiyotiklerle kilo alımını sağladık. Hastamızın beslenmesi ve kilo alımı gayet güzel. Şikayetleri de oldukça azaldı." diye konuştu.

Anne ve babası yanında gelmemiş

Böke, bebeğin anne ve babasının yanında olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kimsesiz bir hastaydı. Burada bize, personelimize ve diğer hasta yakınlarına çok iş düştü. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hastaya annelik, babalık, ağabeylik, ablalık yaptılar. Burada kıyafet, bez, mama ihtiyacı olduğunda herkes dört elle bu işe sarıldı. İnşallah yüzümüzün akıyla bu işi başaracağımızı düşünüyoruz. Gösterdikleri örnek davranıştan dolayı mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."

Böke, insanların savaş ve çatışmalardan olumsuz etkilendiğini, bu durumun da sağlık çalışanları olarak kendilerini derinden yaraladığını söyledi.

Hemşire Dilara Nur Yılmaz da Hasan'ın hastaneye anne ve babasız gelmesine çok üzüldüğünü ve bir kadın olarak bu duruma duyarsız kalamadığını anlattı.

"Servisimizin maskotu oldu"

Abdullah Samet Erzurumlu ise tüm mesai arkadaşları gibi kendisinin de işe gelir gelmez ilk olarak Hasan'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Biz onu çok seviyoruz, servisimizin maskotu oldu. Artık her hemşire gibi işe ilk geldiğimde ben de onu seviyorum. Bir anne şefkati veremesek de hepimiz ilgiliyiz. Şu an ilk geldiği güne göre daha iyi." dedi.

Suriyeli sağlık çalışanı Daed Cemil de Hasan'ın annesine ulaştıklarını ve Türkiye'ye gelmesi için girişimde bulunduklarını söyledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca ise Hasan'ın durumunu öğrenir öğrenmez ziyaret edip eksik kalan tüm ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade ederek, bunun yanında serviste tedavi gören diğer hastalara da mama, süt ve kıyafet yardımı ulaştırdıklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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