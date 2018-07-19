Müzikle hayata bağlanan kas hastası gence moral ziyareti

İzmir'in Buca İlçesi Belediye Başkanı Levent Priştina, müzikle hayata tutunma hikayesini Anadolu Ajansı'ndan okuduğu kas hastası Metin Özkan'ı ziyaret ederek moral verdi.

Priştina hastalıkla mücadelesini besteleyip söylediği rap şarkılarla sürdüren Özkan'ı, Buca'daki evinde ziyaret etti.

Özkan'nın müziğe ve yaşama olan bağlılığından çok etkilendiğini söyleyen Priştina, Özkan'la rap söyledi.

Rap tarzını çok sevdiğini belirten Priştina, Özkan'ın kasım ayında gerçekleştirmeyi planladığı konsere de destek vereceğini ifade etti.

Özkan'nın bestelediği şarkıların tanınması için çalışma yaptığını bazı sanatçılara şarkılarını gönderdiğini anlatan Priştina "Çok beğendiler. Özkan'ın şarkılarını sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla paylaşacaklar. Bunun sözünü aldık. Metin, yeni bir şarkı yazdığı zaman Türkiye'deki sevenleriyle paylaşacaklar." dedi.

Özkan'nın 18 Kasım'daki konserine katılacağını da ifade eden Piriştina, hayatta istenildiği zaman her şeyin başarılabildiğine dikkati çekti.

"Hayallerime kavuştum"

Özkan da Buca Belediye Başkanı Piriştina'nın ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Özkan, "Ünlü rap sanatçıları ve gruplarıyla tanışmak istiyordum. Hep bunun için çaba sarf ettim asla pes etmedim. Yeni bir çalışmam var. Şarkımın müziği hazır, üzerine söz yazdığım zaman bir hafta sonra hazır olur. O eserimi göndereceğim. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkartmam." şeklinde duygularını dile getirdi.