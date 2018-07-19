Mezun olur olmaz evlilik teklif etti

Rize Kalkandere Polis Meslek Eğitim Merkezinden (POMEM) mezun olan Ozan Hakyemez, tören alanında kız arkadaşına evlenme teklif etti.

Rize POMEM Müdürü Murat Sevil, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, başarılı ve zorlu bir eğitimin ardından 578 genç meslektaşının yemin ederek polis memurluğuna adım atacaklarını belirtti.

Sevil, "Okulumuzun amacı, öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygılı, her şartta görev almaya hazır, vatan ve millet sevgisiyle dolu, doğru ve dürüstlükten ödün vermeyen ve adil davranan meslektaşlarımızı yetiştirmektir." dedi.

Konuşmanın ardından dönem birincisi Yusuf Ergün, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Ayrıca dereceye giren ilk on öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Törenin sonunda öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

Mezun oldu, evlilik teklifi etti

Mezuniyet sevinci yaşayanlardan Ozan Hakyemez, kız arkadaşı infaz koruma memuru Ayçagül Nizam'a evlenme teklifi etti. "Evet" yanıtını aldığı kız arkadaşının önünde diz çöken Hakyemez, Nizam'ın parmağına yüzük taktı.

Arkadaşları Hakyemez ve Nizam'ı tebrik etti.

Hakyemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Kız arkadaşımla 6-7 yıldır beraberiz. Bu mutlu günümde yanımda olan kız arkadaşıma evlenme teklifi yapmak istedim. Arkadaşlarım da destek verdi. Bu sürprizi yapacağımdan kız arkadaşımın da haberi yoktu." diye konuştu.

Nizam ise çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Ozan'la gurur duyuyorum. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Bu bizim ilk adımımız oldu. Çok mutluyum." dedi.

Yemin törenine, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Kalkandere Kaymakamı Sercan Yılmaz, Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, diğer davetliler ve aileler katıldı.