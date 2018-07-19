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Köpek yavruları yaralı annelerinin başından ayrılmadı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaralı köpek ile başında bekleyen 4 yavrusu belediye barınağında korumaya alındı.
19 Temmuz 2018 23:10
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Köpek yavruları yaralı annelerinin başından ayrılmadı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaralı köpek ile başında bekleyen 4 yavrusu belediye barınağına götürüldü.

İlçedeki Çınargeçidi Mesire Alanı'nda piknik yapan vatandaşlar, karnında yara olan köpeğin yürüyemediğini, yavrularının da hayvanın başında beklediğini görünce durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar, görevliler gelene kadar anne ve yavrularını et ve sütle besledi.

Mesire alanına gelen Büyükşehir Belediyesi görevlileri, anne köpeğin gece başka bir köpek tarafından saldırıya uğramış olabileceğini belirtti.

Görevliler, yaralı köpeği tedavisinin yapılması için yavrularıyla birlikte hayvan barınağına götürdü.
Anadolu Ajansı
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