|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
2 bin 600 işçinin zehirlenmesinin ardından önemli gelişme
İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde, 2 bin 600 işçinin zehirlenmesine neden olan olayın ardından yemek şirketi iş bıraktı.
Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisinde, akşam yemeği yiyen ve besin zehirlenmesine maruz kalan 2 bin 600 işçi hastanelik olmuştu. Yaşanan olayın ardından bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvuran işçilerin bir kısmının tedavisine devam edilirken bir kısmı ise taburcu edildi.
Yaşanan olayın ardından yemek firması ise flaş bir karar aldı. Çayağzı Kampı'nda yemek hizmeti veren firmanın, yaşanan zehirlenmelerin ardından iş bıraktığı öğrenildi.
Konuyla ilgili savcılığın tahkikatı sürüyor.
Bu haber 858 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI