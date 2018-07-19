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15 Temmuz için Üsküp'ten İstanbul'a pedal çevirdiler

Aralarında reklamcı Erol ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 15 Temmuz şehitleri için Üsküp'ten İstanbul'a pedal çeviren Makedonyalı bisikletçiler Daim Muharem, Levent Rıfat ve Bekim Kalisi, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara tarafından kabul edildi.
19 Temmuz 2018 23:24
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15 Temmuz için Üsküp'ten İstanbul'a pedal çevirdiler

Büyükelçilik rezidansındaki kabulde 15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok'un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok ve yeğenleri, Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO) Başkanı Aydoğan Ademoski de bulundu.

Nihal Olçok, gerçekleştirdikleri etkinlikten dolayı bisikletçilere saat hediye ederken, bisikletçiler de Olçok'a Üsküp'ten İstanbul'a pedal çevirirken giydikleri formalarını verdi.

Büyükelçi Kara, "kahraman" olarak nitelendirdiği Adrenalin Gostivar Bisiklet Kulübü üyelerine teşekkürlerini ifade etti.

Girişimlerinden dolayı bisikletçileri tebrik eden Kara, "Bunu duyunca gerçekten çok gururlandım. Makedonya'da biz iki yıl öncesini yaşadık tekrar. Buradaki genç kardeşimize, diğer arkadaşlarımıza sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Bunu duyduğum vakit Nihal hanımın da burada olması vesilesiyle konutta ağırlamak istedim." diye konuştu.

Katkılarından dolayı MATTO Başkanı Ademoski ve diğer sponsorlara teşekkürlerini sunan Kara, çok anlamlı bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz'u "acı, unutulmaması gereken bir gün" olarak nitelendiren Büyükelçi Kara, Abdullah Tayyip Olçok, Murat Mert ve Erol Olçok dahil 251 şehide Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Nihal Olçok da, bisikletçilerin Üsküp'ten İstanbul'a pedal çevirmesini ilk duyduğunda inanamadığını ve bunun kalplere dokunan bir hareket olduğunu söyledi.

Olçok, "Ben ne yapılırsa yapılsın bunun hakikatinin unutulmayacağına bir daha iman ettim. Bu hakikatin benim doğduğum topraklardan tecelli etmesi benim için çok önemliydi. Çünkü Abdullah onun abisi, gerçek abisi. Eminim ki Abdullah ona mahşerde ismiyle hadi beraber girelim diyecek." ifadelerini kullandı.

- "15 Temmuz'u unutmayalım, unutturmayalım"

Etkinliğin fikir sahibi Daim Muharem de, "15 Temmuz şehitleri ve Abdullah Tayyip Olçok için ne yapabilirim?" diye düşündüğünü ve onlar için pedal çevirmeye karar verdiğini hatırlattı.

Yolda zorluklar çektiklerini ama dayandıklarını anlatan Muharem, Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını dile getirdi.

Levent Rıfat da, Daim Muharem'in kendisine yola çıkmadan 2-3 hafta önce teklifte bulunduğunu anımsatarak, "Gözüm kapalı kabul ettim. 6 günde 850 kilometre gibi bir yol yaptık. Yolculuk aslında çok zordu çünkü erken saatlerde yola çıkıyorduk. Öğleden sonra şehirlere varıyorduk. Hava sıcaklığı değişiyordu. Yola başladığımızda 20 dereceydi ulaştığımız noktada 45 derece oluyordu." ifadelerini kullandı.

Bekim Kalisi ise havaların sıcak olduğunu ancak yolculuklarının iyi geçtiğini ifade ederek, "Çok kilometre yaptık, günde ortalama 150 kilometre ağır bir mesafe. 15 Temmuz'u unutmayalım, unutturmayalım." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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