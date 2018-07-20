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İnce taraftarları, 540 imzaya ulaştıklarını açıkladı
CHP'de muhalif isimler 540 delegenin imzasını aldığını açıkladı; parti yönetimine göre imza sayısı 438.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde yaşadığı hezimetler, partilileri isyan noktasına getirdi.
Seçim gecesi partisinin genel merkezinde protesto edilen Kılıçdaroğlu, eleştirilere sinirlenerek koltuğunu kimseye bırakmayacağını ifade etti.
CHP Lideri'nin bu inatı üzerine Muharrem İnce'yi destekleyen muhalifler harekete geçerek olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı.
MUHALİFLER: 540 İMZA TOPLADIK
GENEL MERKEZ: 438 İMZA VAR
Özkan, örgütlerden aldığı bilgilere göre 438 imzanın toplandığını ifade etti.
Bu tartışmaların partiye zarar vereceğini ifade eden Tuncay Özkan, yeterli imza sayısına ulaşılması durumunda kurultayı toplayacaklarını sözlerine ekledi.
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