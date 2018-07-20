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OHAL sonrası döneme dair düzenlemenin ilk maddesi kabul edildi

Olağanüstü Hal sonrası terörle mücadele için bazı düzenlemeler içeren teklif Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, eleştirilere yanıt verdi. Gül, "OHAL'in sonlandırılması terörle mücadelenin bittiği anlamına gelmez" dedi.
20 Temmuz 2018 00:29
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OHAL sonrası döneme dair düzenlemenin ilk maddesi kabul edildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yasa teklifinin olağan sürece geçiş amacı için hazırlandığını söyledi.

"Bazı mekanizmalar geçici olarak hayata geçirilecek" diyen Gül, "Terörle mücadelemiz, hukukun sınırları içinde devam edecektir." dedi.

CHP, teklife itirazlarını komisyon görüşmeleri sırasında gündeme getirdi. Chp Grup Başkanvekili Özgür Özel, "OHAL'in isminden değil cisminden rahatsızız" dedi.

Düzenlemenin valilere, belirli bölgelere giriş çıkış yasağı koyma, kişilerin belirli yerlerde toplanmalarını yasaklama yetkisi veren birinci maddesi kabul edildi.
Memurlar.Net
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