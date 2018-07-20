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20 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü etkinliklerine katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Tebberrüken Uluçay ve KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüşecek.
(Lefkoşa)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'e taziye ziyaretinde bulunacak, ENKA Açık Hava Buluşmaları Fazıl Say Konseri'ne katılacak.(İstanbul/19.00-21.15)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Bilecik/11.30-20.00)
2- TÜİK, haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
3- TOBB, haziranda kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Sakarya / 09.30)
SPOR
1- Finlandiya'da devam eden 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Finallerinde Türkiye, B Grubu'nda ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.
(Vaasa/20.30)
2- Atletizmde IAAF Elmas Lig'in 10. ayak yarışları Monaco yapılacak. Erkekler 200 metrede milli sporcu Ramil Guliyev piste çıkacak.
(Monaco/22.35)
3- Fransa Bisiklet Turu 13. etapla devam ediyor.
4- Dünya Eskrim Şampiyonası, Çin'de sürüyor.
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