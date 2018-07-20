|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
AYM'den, 'grev kararının ertelenmesi hak ihlalidir' kararı
Anayasa Mahkemesi, milli güvenliği tehdit edici nedenlerin ortaya konulmadan, Bakanlar Kurulu Kararıyla sendikal grev kararının ertelenmesi kararının hak ihlali olduğuna karar verdi.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Birleşik metal İşçileri Sendikası 2015 yılında 25 işyerinde grev kararı almıştır. Ancak bakanlar Kurulu, grevin milli güvenliği bozucu etkisini gerekçe göstererek, grevin ertelenmesine karar vermiştir. Açılan davalar ise reddedilmiştir.
Anayasa Mahkemesi, milli güvenliği bozucu etkilerin neler olduğunun ortaya konmadığını, ekonomik güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olamayacağını belirterek hak ihlali oluştuğuna karar vermiş ve sendikal hak ihlal edildiği için 50 bin TL tazminat hükmetmiştir. Karar için tıklayınız.
Bu haber 955 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI