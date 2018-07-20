1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM'den, 'grev kararının ertelenmesi hak ihlalidir' kararı

Anayasa Mahkemesi, milli güvenliği tehdit edici nedenlerin ortaya konulmadan, Bakanlar Kurulu Kararıyla sendikal grev kararının ertelenmesi kararının hak ihlali olduğuna karar verdi.
20 Temmuz 2018 00:41
Yazdır
AYM'den, 'grev kararının ertelenmesi hak ihlalidir' kararı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Birleşik metal İşçileri Sendikası 2015 yılında 25 işyerinde grev kararı almıştır. Ancak bakanlar Kurulu, grevin milli güvenliği bozucu etkisini gerekçe göstererek, grevin ertelenmesine karar vermiştir. Açılan davalar ise reddedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, milli güvenliği bozucu etkilerin neler olduğunun ortaya konmadığını, ekonomik güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olamayacağını belirterek hak ihlali oluştuğuna karar vermiş ve sendikal hak ihlal edildiği için 50 bin TL tazminat hükmetmiştir. Karar için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 955 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anayasa Mahkemesinden üç siyasi parti için karar
18 Temmuz 2018 19:02		 AYM, uçuş kutlamasında kolunu kıran pilotu, harp ve vazife malulü kabul etmedi
16 Temmuz 2018 18:04
Ses kaydı nedeniyle TSK'dan atılan asker için AYM'den karar
15 Temmuz 2018 13:39		 AYM'nin 11 Temmuz'da görüştüğü dosyaların sonuçları
13 Temmuz 2018 20:36
Üniversitelerin bölünmesi Anayasa Mahkemesi gündeminde
10 Temmuz 2018 12:35		 AYM, 5 Temmuz tarihli kararlarını açıkladı
09 Temmuz 2018 17:56
AYM'den 'yaşam hakkı ihlal edilmedi' kararı
05 Temmuz 2018 12:20		 AYM, taşra uzmanlarıyla ilgili maddeyi görüşecek
05 Temmuz 2018 00:01
AYM'nin 11 Temmuz tarihli gündemi belli oldu
04 Temmuz 2018 21:03		 AYM, 5434 sayılı Kanununun bir maddesinin iptalini görüşecek
04 Temmuz 2018 20:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Polislere uyarı: Hiçbir cemaate bağlı olmayacaksınız
Danıştay'dan, sözlü sınav soruları tutanağa yazılmalı kararı
OHAL sonrası döneme dair düzenlemenin ilk maddesi kabul edildi
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nda tutuklu sayısı 14'e yükseldi
İnce taraftarları, 540 imzaya ulaştıklarını açıkladı
AYM'den, 'grev kararının ertelenmesi hak ihlalidir' kararı
Terörle mücadelede yeni düzenleme: Teklifi"nin ilk 13 maddesi kabul edildi
20 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Giresun'da teröristlerle sıcak temas: 1 asker ağır yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Özgürlüğün Rengi 1
küfüre karşıyız 3
portakalcicegi2017 4
güle güle 3
Nemanja Bjelica 1
saçlarını kendi kesen kadın 2
kimi yaşadığını yazar,kimi de görmek istediğini 2
sinop ve çevresi 1
keçi 5
Doktorun kafasında parke taşı parçalamak 4
SON İLANLAR
Ulubat Gölü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Ahmetpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Mühimmat Fb. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam