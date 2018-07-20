|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Giresun'da teröristlerle sıcak temas: 1 asker ağır yaralı
Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında teröristlerle sıcak temas: 1 asker ağır yaralı
Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında süren operasyonlar sonucu bu gece saatlerinde bir asker ağır yaralandı. Olayın nasıl geliştiği ve meydana geldiği konusunda bir bilgiye ulaşılamazken, ağır yaralan asker 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla alınarak Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Bu haber 426 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI