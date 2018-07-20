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Giresun'da teröristlerle sıcak temas: 1 asker ağır yaralı

Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında teröristlerle sıcak temas: 1 asker ağır yaralı
20 Temmuz 2018 01:44
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Giresun'da teröristlerle sıcak temas: 1 asker ağır yaralı

Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında süren operasyonlar sonucu bu gece saatlerinde bir asker ağır yaralandı. Olayın nasıl geliştiği ve meydana geldiği konusunda bir bilgiye ulaşılamazken, ağır yaralan asker 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla alınarak Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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