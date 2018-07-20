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Başsavcı Yılmaz'dan OTSO Saldırısı Açıklaması

Başsavcı Yılmaz'dan OTSO Saldırısı Açıklaması.
20 Temmuz 2018 02:33
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Başsavcı Yılmaz'dan OTSO Saldırısı Açıklaması

3 Temmuz tarihinde Osmaniye Ticaret Odası'na yapılan silahlı saldırı sonucu Başkan Devrim Aksoy'un silahla yaralanması ve Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un öldürülmesi olayına ilişkin olarak basın açıklaması yapan Osmaniye Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz şunları söyledi: "Olayın bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği konusundaki bilgi ve belgeler ışığında,12 şüpheli şahıs suç örgütü yöneticiliği, suç örgütüne üye olma, kasten adam öldürme kasten adam öldürmeye teşebbüs, bu suçlara iştirak iddiası nedeni ile tutuklanmış olup bir kısım şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, bir kısım şahıslarda işlemlerin ardından serbest bırakılmışlardır." dedi

Ali İrfan Yılmaz: "Yapılan soruşturmada geçmişe yönelik bir kısım suçları aydınlatıcı deliller elde edilmiş olup soruşturma kapsamında ruhsatlı ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, mermiler ile el bombası ele geçirilmiştir. Soruşturmanın ilk aşaması tamamlanmış olup elde edilen bilgi ve belgeler ışığında geçmişe yönelik bir kısım olaylar da dahil soruşturmamız genişletilerek sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonrada Milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik, her türlü terör örgütü ve suç örgütleri ile mücadelemiz, kararlılıkla ve Evrensel Hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmeye devam edecektir."
İhlas Haber Ajansı
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