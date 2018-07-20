Şehit ikizlerin emaneti Kübra'da

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde polis memuru ikizi Ahmet Oruç ile birlikte şehit düşen Mehmet Oruç'un eşi Kübra da onların izinden gidip, polis oldu. Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimini tamamlayıp, yemin ederek mezun olan Kübra'nın yakınları "Onunla gurur duyuyoruz" dedi.

Ahmet ve Mehmet Oruç... Onlar tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldiler, aynı okula gittiler, birlikte polis oldular. Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli olan 25 yaşındaki ikiz kardeşler geçici görevle gittikleri Ankara'da 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit oldular. İkizler memleketleri Adana'da Ali Hocalı köyünde gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Şehitlerin annesi Sanem ve babası Hacı Ali Oruç, her zaman oğullarıyla gurur duyduklarını belirterek, "İki yavrumuzla da gurur duyuyoruz. Hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmadılar. Cuma günü doğdular, cuma günü şehit oldular ve şahadet belgesini alarak peygamberlere komşu oldular" demişti.

KÜBRA DA İZLERİNDEN GİTTİ

Şehit ikizlerden Mehmet Oruç'un eşi Kübra da onların izinden gitmeyi seçti ve Polis Meslek Yüksekokulu'na girdi. Eğitimini Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Yüksekokulu'nda tamamlayan Kübra Oruç dün yemin ederek mezun oldu.

Programa katılan şehit ikizlerin babası Hacı Ali Oruç, çocukları için yazdığı duygu dolu şiiri okudu. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit oğulları için yazdığı "Ahmet'im, Mehmet'im Canlarım Benim" şiiriyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm salonu gözyaşına boğan Hacı Ali Oruç, törende de aynı şiiri okuyunca duygu dolu anlar yaşandı. Okulunu başarıyla tamamlayan Kübra'yı ilk tebrik eden Ahmet Oruç'un öğretmen eşi Emine ile kayınpederi Ali Oruç ve ailesi oldu.

'GURURLUYUM'

Gelinin yemin törenine katılan şehit babası Ali Oruç, "Başta gelinim olmak üzere mesleğe adım atan polisleri kutluyorum. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. Ben evlatlarımla gurur duyuyorum. Gelinim de mezun oldu. Oğullarımın bıraktığı yerden gelinim devam edecek. Onun da görevinde başarılar diliyorum. Gururluyum ve mutluyum. Yemin töreninde sanki iki oğlumu görmüş gibi oldum" dedi. Eltisini tebrik eden Emine Oruç ise, "Kübra eşlerimizin bıraktığı yoldan devam edecek. Hem eşlerimizle hem de Kübra'yla gurur duyuyoruz. Ben de eşimin ve kayınbiraderimin okuduğu okulda öğretmenlik yapıyorum. Milletimize hayırlı evlatlar yetiştirmek için elimden geleni yapacağım. Bugün bizim için çok önemli ve gururlu bir gün. Hem hüznü ve hem de sevinci bir arada yaşıyoruz" diye konuştu.

MURAT KARAMAN