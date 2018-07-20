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Devlette kariyer kapıları sonuna kadar açıldı
Başkan Erdoğan devlette kariyer kapılarını sonuna kadar açtı. Adaylara iyi bir kariyer fırsatı sunulurken liyakate göre yükselmenin de önü açıldı. 8 başkanlıkta uzman kadrolara atama yapılacak
Hükümet kamuda emekliliği artırmak için yeni teşvikler yaşama geçirmeye hazırlanırken devlette kariyer kapıları da sonuna kadar açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararnameyle Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 8 başkanlıkta uzman kadrolara atanma hakkı verildi. Sosyoloji, psikoloji ve mühendislikte lisansüstü eğitim yapanlar kaymakam olabilecek, öğretmenler de kariyer mesleklerine atanabilecek. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi uluslararası programlarda gençlere iş fırsatları yaratacak. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bilim insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkanlar sağlayacak.
ETKİN HİZMET
Kamuda emeklilik yaşı gelen personele yüzde 50'ye varan ikramiye artışı için çalışmalar sürerken, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile personel rejiminde de önemli adımlar atıldı. Başkan Erdoğan kurum ve kuruluşları etkin hizmet anlayışına uygun şekilde yenileyeceklerini açıklarken, kararnameye göre güçlü Türkiye'nin inşasını yetenekli ve donanımlı kadrolar omuzlayacak. Türkiye'nin insan kaynakları envanteri çıkarılırken, memurların performansını artıracak programlar devreye girecek. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre atılacak önemli adımlar şöyle:
Başkanlığın uygun görmesi durumunda uzman yardımcıları, denetçi, kontrolör de başkanlıklarda görev alabilecek. Atamalarda merkez teşkilatlarda çalışma şartı aranacak. Savunma Sanayi Başkanlığı uzman, uzman yardımcıları istihdam edecek. Bu kadrolar araştırma, analiz, denetim, inceleme yetkisine sahip olacak. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi de gençlere iş fırsatları yaratacak. Bu Başkanlık AB'nin eğitim, gençlik programları Türkiye'de duyuracak.
TURKCELL CFO'SU EKONOMİ YÖNETİMİNDE
Turkcell'in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere şirketteki görevinden ayrıldı. Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada Bülent Aksu'nun, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere Turkcell'den ayrıldığı ve kararın 31 Temmuz 2018'den itibaren geçerli olacağı bildirildi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, atama ile ilgili olarak, "Sayın Aksu, Turkcell'in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağladı. Turkcell'de gösterdiği başarının katbekat fazlasını yeni görevinde de göstereceğine inanıyor, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
5 ALANA KAYMAKAMLIK HAKKI
Kaymakam adaylığına başvuru yapma hakkı tanınan bölüm sayısı artırıldı. Sosyoloji, psikoloji mezunları da kaymakam olabilecek. Ayrıca sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri mezunu olup 5 alanda lisansüstü eğitim yapanlar da bu haktan yararlanabilecek. Öğretmenlerin de kariyer mesleklerine atanmasının önü açıldı. Sekiz yıllık hizmeti olan öğretmenler yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı olabilecek.
HAZAL ATEŞ
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