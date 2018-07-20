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Oktar grubu, FETÖ benzeri bir yapıdır'

Adnan Oktar'la ilgili polis fezlekesi ve savcılık sevk yazısında, grubun FETÖ benzeri bir yapılanma olduğu, yurt dışında Türkiye aleyhinde çalışan bazı kuruluşlarla da irtibatlı olduğu belirtildi
20 Temmuz 2018 07:00
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Oktar grubu, FETÖ benzeri bir yapıdır'

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda polisin hazırladığı fezleke ve savcılığın hazırladığı sevk yazısında şok detaylar yer aldı. Adnan Oktar grubunun FETÖ/PDY benzeri bir yapılanma olduğunun anlatıldığı belgelerde, örgütün yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde faaliyet gösteren yabancı ülke kurum ve kuruluşlarıyla irtibatlı olduğu, bu kapsamda bu kişi ve kurumlara bilgi ve belge temin ettiklerine dair bulgulara erişildiği, örgütün sahip olduğu ekonomik imkan ve varlıklı örgüt üyesi portföyü sayesinde kamu görevlileri ile irtibat kurarak kimi zaman rüşvet ve haksız menfaat sağlamak suretiyle aleyhlerinde vuku bulabilecek olgu ve olaylardan önceden haberdar oldukları ifade edildi.

Mağdurlar ise verdikleri ifadede cinsel saldırısına uğradıkları Adnan Oktar'dan şiddet de gördüklerini anlattı. Bir çocuk mağdur ise "Adnan Oktar bana devamlı '13 yaşına geldiğinde evleneceğiz' diyordu" şeklinde ifade verdi.
Milliyet
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