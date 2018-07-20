Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki! 'Kabul edilemez'

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen Yahudi ulus devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır. Yasada İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs'ün başkent olarak ilan edilmesi uluslararası toplum bakımından yok hükmündedir. Aynı yasada BM kararlarıyla hukukdışılığı defaten tescillenmiş yerleşimlerin teşvik edilmesi ise asla kabul edilemez. Yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise çağdışı ve ayrımcı bir zihniyetin ürünüdür. İsrail Hükümeti tarafından Filistin'de sürdürülen işgale ve hukukdışı uygulamalara kılıf bulunmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan sözkonusu yasaya uluslararası toplum tarafından da gerekli tepki gösterilmelidir."

'Yahudi ulusunun devleti' yasası meclisten geçti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temel hak ve özgürlükleri yok sayan İsrail Parlamentosu, "Yahudi Ulus Devlet Yasası" adı altında evrensel hukuk ilkelerini zedelemiştir. Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, onaylanan Yahudi ulus devlet yasasına ilişkin, "Uluslararası toplumu, tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşanan bu adaletsizliğe tepki vermeye çağırıyoruz" dedi. Kararı en sert biçimde kınadıklarını vurgulayan Kalın, "Filistin halkını kendi anavatanlarından yalnızca fiziksel olarak değil, yasal olarak da silme çabasını ifade eden bu ırkçı adımın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir" ifadesini kullandı.