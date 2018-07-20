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İstanbul Bakırköy'de fuar merkezinde yangın

İstanbul Bakırköy'de bulunan CNR Expo Fuar Merkezi'nin stant bakım atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırı
20 Temmuz 2018 07:50
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İstanbul Bakırköy'de fuar merkezinde yangın

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki CNR Expo Fuar Merkezi'nin stant bakım atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, tesisin stant bakım atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın dolayısıyla atölye ve çevresini yoğun duman kapladı.

Alevlere ilk müdahaleyi yapan fuar çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren ekipler daha sonra duman tahliyesi yaptı.

Atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İhlas Haber Ajansı
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