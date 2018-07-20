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Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadın ağır yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, saçları go-kart aracının lastiğine dolanan kadın ağır yaralandı. Nurjemal Annalyyeva, yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı
20 Temmuz 2018 08:00
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Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadın ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva'nın (22) saçları, Batıpark'taki pistte go-kart aracıyla yarıştığı sırada aniden sağ taraftaki lastiğe dolandı.

Saçlarının kopması ve saç derisinin yüzülmesi ağır yaralanan Annalyyeva, 112 acil servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

OMÜ Biyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Nurjemal Annalyyeva, yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Go-kart pistine gelen İlkadım Emniyet Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olaya ilişkin incelemede bulundu.

GO KART PİSTİNDE İLK KAZA DEĞİL

Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği go-kart pistinde geçmiş yıllarda da benzer kazalar yaşandı. Adapazarı'nda 2013 yılında meydana gelen kazada Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Tuğba Erdoğan, go-kart pistinde hızla bariyere çarpınca başı koparak feci şekilde can verdi.

Yine benzer bir kaza da geçen Nisan ayında İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Genç bir kız, saçlarının go-kart aracına dolanması sonucu ağır yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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