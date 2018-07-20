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ABD-AB ticaret savaşı son sürat devam ediyor

ABD ile AB arasında başlayan karşılıklı ekonomik yaptırımlar otomotiv sektöründe yoğunlaşıyor. Çin ile resmen ticaret savaşını başlatan ABD, artık AB ile de serbest ticarette sert rüzgarlar estiriyor
20 Temmuz 2018 08:10
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ABD-AB ticaret savaşı son sürat devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin Avrupa otomobillerine ilave gümrük vergileri uygulamasının "felaket" olacağını belirterek, "ABD'nin araçlara ilave gümrük vergisine yönelik bir karar alması çok talihsiz olur. Böyle bir duruma karşı üye ülkelerle birlikte yeniden dengeleme tedbirleri listesi hazırlıyoruz."ifadelerini kullandı.Malmström, düşünce kuruluşu German Marshall Fund'ın Brüksel'de düzenlediği "Çalkantılı Dönemlerde Transatlantik İlişkiler" başlıklı panelde konuştu. Günümüzde dünyanın değiştiğini ve yeni güçlerin ortaya çıktığını anlatan Malmström, küresel liberal düzenin mevcut şekilde devamı için AB ve ABD'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Malmström, "AB ve ABD arasında her yıl 1 trilyon dolarlık mal ve hizmet ticareti yapılıyor. AB, ABD'deki en büyük yabancı yatırımcı durumunda bulunuyor. ABD'deki doğrudan yabancı yatırımların yüzde 72'sini AB sağlıyor." diye konuştu. AB ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin transatlantik ekonomiye destek verdiğini vurgulayan Malmström, bunun 15 milyon kişiye iş imkanı sağladığını ifade etti.

Vatandaşlar sorun yaşar: Malmström, AB ve ABD arasındaki küresel ticaret akışının yerel ekonomileri de etkilediğine dikkati çekerek, "Son dönemde ticaret savaşları konuşuluyor. Sonunda ticareti ülkeler değil şirketler ve insanlar yapar. Ticari çatışmaların etkilerini vatandaşlar yaşar. Ticaret dengesi, banka hesap bakiye dengesi değildir. Ticaret bir kazan-kazan durumudur." değerlendirmelerinde bulundu. ABD'nin çelik ve alüminyuma gümrük vergileri uygulamasının, Çin'e karşı attığı tek taraflı adımların ve müttefik ülkelere karşı agresif tutumunun küresel düzene zarar verdiğini belirten Malmström, "Bunu tırmandırmak istemiyoruz ama karşılık vermeliyiz. Bizim eylemlerimiz mantıklı, ölçülü ve kurallara uyun." dedi.

Savaşların kazananı olmaz: Malmström, ABD'nin kürsel ticaret sitemiyle oynamasının dengesiz bir ortama neden olduğunu belirterek, "AB ve ABD arasındaki yaşanan bu durumu en yakın sürede çözmemiz gerekiyor. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz." diye konuştu. ABD'nin Avrupa araçlarına ilave gümrük vergilerini uygulamasının "felaket" olacağını söyleyen Malmström, "ABD'nin araçlara ilave gümrük vergisine yönelik bir karar alması çok talihsiz olur. Böyle bir duruma karşı üye ülkelerle birlikte yeniden dengeleme tedbirleri listesi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı. Malmström, ABD'nin çelik ve alüminyuma uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergilerine karşı AB'nin 6,4 milyar avroluk bir misilleme yaptığını, AB otomotiv sektörünün her yıl 50 milyar avro değerinde ticaret gerçekleştirdiğini anımsattı.

ABD'ye ziyaret: AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le birlikte 25 Temmuz'da Washington'a giderek temaslarda bulunacaklarını anlatan Malmström, mevcut durumun kötüye gitmemesi için çözüm bulmaya odaklanacaklarını, ticaret ve yatırımlarda yeni fırsatlar ortaya koymaya çalışacaklarını dile getirdi. Malmström, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yapısının reform edilerek güçlendirilmesi, uzlaşmazlık giderme mekanizmasının, kuralların ve organizasyon yapısının günümüz şartlarına uygun bir biçimde geliştirilmesi gerektiğini anlattı. DTÖ'de yapılan müzakerelerde esneklik olmadığını söyleyen Malmström, oy birliğiyle karar alınma mekanizmasında da aksaklıklar olduğunu ifade etti. Malmström, çelikte küresel aşırı kapasite sorunu, devlet kontrolündeki şirketler ve firmaların teknoloji transferine zorlanması gibi konularda Çin'e baskı yapılması gerektiğini söyledi.

OTOMOBİL VERGİSİ TEHDİDİ

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasıyla yaşanan ihtilafı Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıyan AB, kısa bir süre içerisinde ticari misillemeyi de başlattı. ABD'nin devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, 22 Haziran'dan itibaren ABD'den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 gümrük vergisi yürürlüğe koydu.AB, söz konusu adımıyla ABD'nin ürünlerine yönelik toplam 2,8 milyar avroluk bir ilave gümrük vergisi getirdi. AB ayrıca, 3,6 milyar avroluk ilave dengeleyici tedbirlere de gelecekte başlanacağını bildirdi. AB'nin kararının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'dan ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu. ABD'nin ticaret konusunda geri adım atmayacağına dikkati çeken Trump, "AB tarafından ABD'ye, büyük şirketlerine ve çalışanlarına uzun zamandır uygulanan tarifeler ve ticaret bariyerleri, yakında parçalanıp kaldırılmazsa ABD'ye gelen tüm otomobillerine yüzde 20 gümrük vergisi getireceğiz. Burada üretsinler." ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ise ABD'nin bu adımı atması halinde yeni bir ticari misilleme yapılacağını belirterek, "Eğer ABD, Avrupa'dan ithal edilen araçlara yönelik gümrük vergilerini yükseltmeye karar verirse bizim de karşılık vermek dışında bir seçeneğimiz olmaz." değerlendirmesinde bulundu. ,
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