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Osmanlı askerinin emanetini 103 yıldır koruyorlar

Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin'den başka bir cepheye sevk edilen bir Osmanlı askerinin, Nablus şehrindeki Rüşdü Efendi isimli esnafa emanet ettiği parası yıllardır emin ellerde korunuyor. Bugün 140 bin TL'ye tekabül eden para 103 senedir Nabluslu aile tarafından saklanıyor
20 Temmuz 2018 07:55
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Osmanlı askerinin emanetini 103 yıldır koruyorlar

Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin'de görev yapan bir Osmanlı askerinin bez parçasına sararak bıraktığı içi para dolu emanet, Nabluslu köklü esnaf ailesi tarafından bir asırdan uzun süredir büyük bir sadakat ve özenle korunuyor. Osmanlı askerinin "dönebilirsek alırım" diye bıraktığı parayı teslim alan Nabluslu Rüşdü Efendi de, onun torunları da emanete bugüne kadar gözleri gibi bakmış. Hatta o kadar ki, "emanettir açılmaz" deyip paranın miktarını bile şimdiye kadar hiç saymamışlar.

1915'te bırakıldı

Üzerindeki yazılardan Sultan Mehmed Reşad döneminde basıldığı anlaşılan paralar, 10 adet yarımşar liralık, 117 adet birer liralık ve 5 adet de beşer liralık banknotlardan oluşuyor.Osmanlı askerinin Rüşdü Efendi'ye bıraktığı 152 Osmanlı Lirası bugünün parasıyla yaklaşık 140 bin TL'ye tekabül ediyor. Rüşdü Efendi'nin yeğeni Ragıp Hilmi el-Alul emanetin bırakıldığı yılın tahminen 1915 olduğunu belirtiyor.Alul emaneti korumaya devam edeceklerini belirtiyor.
Yeni Şafak
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