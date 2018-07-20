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Teröristler mağaralardan başlarını çıkaramayacak hale geldi
PKK'lı teröristler, Irak'ın kuzeyinde mağaralardan başlarını çıkaramayacak hale getirildi. Silah ve uyuşturucu alışverişi için ininden çıkan örgütün sözde lojistik sorumlusu Hasan Çakmak, hava harekatıyla öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda, teröristler ve elebaşları mağaralarından başlarını çıkaramaz duruma getirildi. Son olarak 13 Temmuz'da Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerinin sözde sorumlusu Delil Karakoçan, hava harekatıyla etkisiz hale getirilmişti. 13 Temmuz'da Irak kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak'ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi sırasında etkisiz hale getirildi.
SEVKİYAT KOORDİNATÖRÜYDÜ
1995 yılında örgüte katılan yıllardır örgütün sözde lojistik sorumlusu olarak çalışan Hasan Çakmak, Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerindeki her türlü silah, mühimmat, uyuşturucu ve yiyecek aktarımlarının ve sevkiyatlarının koordinatörlüğünü yapıyordu. Operasyonda Çakmak ile birlikte Hamza ve Zanya kod adlı teröristler de etkisiz hale getirilirken, sevkiyata konu araç ve malzemeler de imha edildi.
MİLLİ SİLAHLARIN OLUMLU KATKISI OLDU
Son dönemde milli silah ve mühimmatların da etkisiyle teröristler kapana sıkışmış durumda. Askeri kaynaklar, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda teröristlerin nefes alamayacak hale geldiklerini bildirdi. Sağ ele geçirilen teröristler ise ifadelerinde, özellikle üst düzey yöneticilerin saklandıkları sığınak ve mağaralardan dışarı çıkamadıklarını aktardılar.
Kıymet Sezer
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