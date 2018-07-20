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Demirtaş 'vatan haini' ifadesine katlanacak
AK Partili Hüseyin Kocabıyık'ın eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik kullandığı "vatan haini" ifadesinin kişilik haklarına saldırı değil, ağır eleştiri olduğuna hükmedildi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararda, "Demirtaş'ın, siyasi kişiliği nedeniyle hakkında yapılan bu sert eleştiri ve ifadeye katlanması gerektiği" belirtildi.
Osman Özgan
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