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Demirtaş 'vatan haini' ifadesine katlanacak

AK Partili Hüseyin Kocabıyık'ın eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik kullandığı "vatan haini" ifadesinin kişilik haklarına saldırı değil, ağır eleştiri olduğuna hükmedildi
20 Temmuz 2018 08:30
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Demirtaş 'vatan haini' ifadesine katlanacak

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararda, "Demirtaş'ın, siyasi kişiliği nedeniyle hakkında yapılan bu sert eleştiri ve ifadeye katlanması gerektiği" belirtildi.

Osman Özgan

Anadolu Ajansı
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