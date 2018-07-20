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Bedelli askerlikte öğrencilere 'yaz tatili' uygulaması

Meclis'e sunulan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor. Bedelli askerlikte ayrıca farklı celp dönemleri ve yurtdışı başvurularında uzaktan eğitim de dikkat çeken bir diğer uygulama olacak. Bir diğer konu ise askerlik kararı aldıranların uygulamadan yararlanıp yararlanamayacağı. Karar aldıranların gözü kulağı Meclis'ten gelecek haberde
20 Temmuz 2018 08:20
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Bedelli askerlikte öğrencilere 'yaz tatili' uygulaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) haftaya geçerek yasalaşması beklenen bedelli askerlikten yararlanmak için başvuranların sayısının öncekilere oranla çok daha fazla olacağı belirtiliyor. Bedelli askerlik için başvuranların temel eğitimleri daha önce sadece Burdur'daki askeri birlikte veriliyordu.

FARKLI CELP DÖNEMLERİ İLE YIĞILMALAR ÖNLENECEK

Yeni düzenlemeden yararlanacakların sayısının fazla olabileceği göz önünde bulundurularak 28 günlük temel eğitimlerin farklı illerde de verilebileceği bildirildi. Hürriyet'te yer alan habere göre; AK Parti kaynakları, Milli Savunma Bakanlığı'nın uygulama yönetmeliğiyle netleşecek bu yeniliklerle, hem yığılmaların önleneceğini hem de uygulamadan yararlanmak isteyenlerin ikamet ettikleri yerlere daha yakın birliklerde bu süreci geçirmelerinin sağlanmış olacağını söylediler. Aynı kaynaklar, "Ülkenin farklı yerlerinde birçok eğitim birliği var. Bakanlık ve Genelkurmay'ın uygun bulduğu birlikler bunun için görevlendirilebilir" dediler.

ÖĞRENCİLER İÇİN TATİL DÜZENLEMESİ

İlk kez uygulanacak yurtdışından başvuranların uzaktan eğitimiyle ilgili ayrıntılar da yine bakanlığın uygulama yönetmeliğiyle netlik kazanacak. Yine bedelliden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için de bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor. Bedelli teklifinin altında imzası bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hürriyet'e, öğrencilerin okullarındaki eğitim süreçlerinin etkilenmemesi için bu yönde bir uygulamaya gidilebileceğini belirterek, "Başvurular sırasında öğrenciler durumlarını belirteceklerdir. Öğrencilerden gelecek bu talepler de bakanlık tarafından mutlaka dikkate alınacak ve buna göre bir planlamaya gidilecektir" dedi. Çalışanlar için de öncekilerden farklı olarak temel askerlik eğitimi süresince ücretsiz izinli sayılmaları uygulaması öngörüldü.

ASKERLİK İÇİN KARAR ALDIRANLARIN GÖZÜ ÖNERGELERDE

Askerlik kararı aldıranların uygulamadan yararlanıp yararlanamayacağı da tartışma konusu oldu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda pazartesi günü görüşmelerine başlanacak yasa teklifinde bu konuda bir düzenlemenin olmaması nedeniyle askerlik kararı aldırıp temmuz ayında birliklerine teslim olmaları gereken yükümlüler gözlerini Meclis'e dikti. AK Parti kaynakları, "Teklifte bu konuda bir düzenleme yok ama komisyon ya da genel kurul sürecinde konu gündeme gelebilir. Bu konudaki taleplere bağlı olarak verilecek önergeler doğrultusunda da bir düzenlemeye gidilebilir. Durumları uygun olanların bu imkandan yararlanmalarının önü açılabilir" bilgisini verdi.
Yeni Şafak
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