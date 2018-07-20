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Kartlı ödemede yüzde 20 artış

Finansal okuryazarlıktaki artış, kartlı ödemelerin sağladığı avantajlar ve e-ticaret kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak kartlı ödemeler bu yılın ilk 6 ayında yüzde 20 artarak 380 milyar TL'ye ulaştı. En fazla kartlı ödeme artışı görülen sektör hava yolları olurken, toplam kart sayısı da 201 milyon adedi geçti
20 Temmuz 2018 09:00
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Kartlı ödemede yüzde 20 artış

Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) göre, finansal okuryazarlıktaki artış, kartlı ödemelerin sağladığı avantajlar ve e-ticaret kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak kartlı ödemeler bu yılın ilk 6 ayında yüzde 20 artarak 380 milyar TL'ye ulaştı. BKM bu yılın ilk 6 aylık verilerini açıkladı. Verilere göre, haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye'de 64,8 milyon adet kredi kartı ve 136,4 milyon adet banka kartı kullanılıyor. Geçen yılın haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7'lik artış, banka kartı sayısında ise yüzde 10'luk artış görülüyor. Toplam kart sayısı ise 201 milyon adedi geçerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi.

6 AYDA 380 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Vergiden bireysel emeklilik ödemesine, taksiden sigorta ödemelerine ve hatta bağış ödemelerine kadar hayatın her alanında kartlarla ödeme yapılabiliyor. Bunun sonucunda para üstü derdini ortadan kaldıran, zaman kazandıran ve nakit taşımaya gerek kalmadan günlük hayatı kolaylaştıran kartlarla ödemeler daha da yaygınlaştı. Bu yılın ilk 6 ayında kartlarla toplam 380 milyar TL tutarında ödeme yapılırken, bu değer önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 büyüme olduğunu gösteriyor.

YABANCI KARTLARLA ÖDEMELER 16 MİLYAR TL

Yabancı kartlarla yapılan ödemeler incelendiğinde ise yılın ilk yarısında yabancı kartlarla yurt içinde toplam 15,8 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu tutar, önceki yılın aynı döneminde 9,5 milyar TL olan kartlı ödeme tutarıyla kıyaslandığında yüzde 67 oranında büyümeyle son yıllarda gözlenen en büyük artışın gerçekleştiği dikkati çekiyor. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarının ise 457 TL'den 573 TL'ye çıktığı görülüyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Soner Canko, kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldıran, tasarruf yaratan, finansal verimlilik sağlayan ve tüm bu özellikleriyle toplumsal refahı artıran nakitsiz ödemeler toplumu hedefinin çok önemli olduğunu aktardı.

Kartmetre ilk kez yayınlandı

BKM, kartlı ödemeler sektörünün ve hanehalkı harcamalarının gözlemlenebilmesi için temmuz ayından itibaren kartlı ödemeler endeksini Haziran 2018 verilerini de içeren şekilde KARTMETRE adıyla yayınlamaya başladı. 2015 yılı Nisan ayını baz alan endeks, nominal ve enflasyondan arındırılmış (reel) olmak üzere aylık olarak paylaşılacak. Toplam kartlı ödeme cirosu üzerinden hesaplanan Genel Kartlı Ödeme Endeksi'ne ek olarak hane halkı harcamalarının daha iyi bir göstergesi olması dolayısıyla "BES ve Kamu/Vergi Hariç Yurt İçi Bireysel Kartlı Ödeme Endeksi" (Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi) de yayınlanacak. Genel Kartlı Ödeme Endeksi'nin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde, haziran ayında 1 yıl öncesine göre nominal olarak yüzde 19,6, reel olarak ise yüzde 7,3 büyüme gözlemleniyor.

Bakan Pekcan'a iş dünyası ziyareti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dün Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindeki heyetini ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve yönetim kurulunu makamında kabul etti. Bakan Pekcan, TESK'in ziyaretinde esnaf ve sanatkarın önündeki haksız rekabet sorunun çözümüne ilişkin adım atacaklarını belirterek, "Rekabet Kurumuna dinamizm getirip yeniden yapılandırmayı planlıyoruz" dedi. TİM heyetinin ziyaretinde ise Bakan Pekcan, ihracatın TİM önderliğinde tabana yayılması gerektiğine işaret ederek, bu konuda çeşitli destekler sunmak için çalıştıklarını söyledi.
Yeni Şafak
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