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Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

Çağlayan Adliyesi'nde hakkında verilecek karar öncesi nezarethanede tutulan Oktar'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta, Adnan Oktar'ın ümitsiz bir şekilde hakim karşısına çıkmayı beklediği görülüyor
20 Temmuz 2018 08:25
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Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda; üyeleriyle birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

SON FOTOĞRAFI

Hakim karşısına çıkarılmadan önce nezarethanede bekletilen Oktar'ın o anda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Fotoğrafta, Adnan Oktar'ın ümitsiz bir şekilde hakim karşısına çıkmayı beklediği görülüyor.

Hakim karşısına çıkarılan Adnan Oktar, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Çağlayan Adliyesi'nde hakkında verilecek karar öncesi nezarethanede tutulan Oktar'ın fotoğrafı ortaya çıktı.
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