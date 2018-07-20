Komisyonlarda, Cumhur ittifakı evam etti

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine "Cumhur İttifakı" oluşturarak giren AK Parti ve MHP'nin ittifakı ihtisas komisyonlarında da sürdü. Komisyonların 8'inin Başkanlık Divanında MHP'li milletvekilleri de yer aldı. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Başkanvekilliğine ise MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın seçildi.

BAŞKANVEKİLİ ATAY

Geçen Dönem İçişleri Komisyonu Başkanı olan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, bu dönemde de görevini sürdürecek. Komisyonun Başkanvekili ise MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay oldu. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş KİT Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ise Başkanvekili oldu.

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MHP'Lİ KARAKAYA

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya Komisyon Sözcüsü, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da Katip Üye olarak belirlendi.26. Dönemde Çevre Komisyonu Başkanı olan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, bu dönemde de bu görevini sürdürecek. Komisyonun Başkanvekili AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın olurken; Sözcü MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Katip Üye AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın oldu.

SAVUNMADA GÖREV

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de Başkanvekili olarak seçilirken; Sözcülüğe AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Katip Üyeliğe de MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu getirildi.