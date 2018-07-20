Terör bitti ekonomi canlandı

Ekonomik kalkınmanın ilk meyvesi en önemli gelir kaynağı olan besiciliğe açılan 412 yayla oldu. Bunun sonucu hayvancılık bir yılda yüzde 16 arttı.

412 YAYLA TEMİZLENDİ

Terörden arındırılan Doğu ve Güneydoğu'nun yaylaları da ülke ekonomisine katkı sağlamaya başladı. 2017 yılı itibari temizlenen Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Elazığ'da 412 yaylada besicilik faaliyetleri de canlandı.

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞTA SAYI ARTTI

Yayla ve meraların kullanıma açılmasıyla elde edilen et ve hayvansal gıdalar, bölge halkına ekonomik anlamda önemli katkı sağladı. Bu kapsamda 2017 yılında yayla ve meraları kullanan vatandaş sayısı geçen yıla göre yüzde 16 artış gösterdi. Ayrıca küçükbaş hayvan sayısında ise yüzde 16, büyükbaş hayvan sayısı ise yüzde 5 arttı.

6 MİLYON HAYVAN YETİŞTİRİLİYOR

Ülke genelinde 6 bin 370 yaylada 340 bin 590'ı yerel 48 bin 450'si göçer olmak üzere toplam 386 bin 110 vatandaş besicilikle geçimini sağlıyor. Bu yaylalarda halihazırda 4 milyon 354 bin 965'i küçükbaş, bir milyon 620 bin 430'u ise büyükbaş olmak üzere yaklaşık 6 milyon hayvan besleniyor.

Öte yandan 705 yayla kullanıma açık olmasına rağmen vatandaşlar tarafından kullanılmazken, kısa sürede buralarda da hayvancılık faaliyetlerinin başlaması hedefleniyor.

Haluk Karakaya